Radio NU iz Imotskog postao službeni partner RTL grupacije kroz suradnju s Net.hr-om

Radio NU iz Imotskog započeo je suradnju s portalom Net.hr, jednim od vodećih digitalnih medija u Hrvatskoj, čime je postao službeni partner RTL grupacije. Kako javlja Radio NU, riječ je o važnom iskoraku za lokalni medij koji već dugi niz godina svakodnevno informira slušatelje o događajima iz Imotske krajine, uz bogat glazbeni i informativni program.

Partnerstvo, kako navode iz Radija NU, donosi nove mogućnosti za jačanje lokalnog novinarstva te kvalitetniju razmjenu pravovremenih, relevantnih i provjerenih informacija. Kroz suradnju s Net.hr-om sadržaji Radija NU dobit će veću vidljivost na nacionalnoj razini, dok RTL dodatno širi svoju mrežu regionalnih partnera.

Dogan: "Lokalne priče želimo predstaviti ozbiljnije i kvalitetnije"

Osnivač, direktor i glavni urednik Radija NU Ante Dogan ističe da je suradnja s RTL-om potvrda smjera u kojem se Radio NU razvija.

"Upravo suradnja s RTL-om potvrda je tog smjera kojim idemo. Ona nam omogućuje da lokalne priče, ljude i događaje predstavimo na ozbiljniji, sadržajniji i kvalitetniji način, ali i da Radio NU dobije dodatnu vjerodostojnost i vidljivost. Time ne rastemo samo kao medij, nego i kao platforma koja povezuje lokalnu zajednicu s nacionalnim medijskim prostorom. Za nas je to korak dalje u razvoju, potvrda da se uporan rad, jasna vizija i ulaganje u kvalitetu prepoznaju, ali i snažan poticaj da nastavimo graditi sadržaj koji nadilazi uobičajene okvire lokalnog novinarstva", poručuje Dogan, kako javlja Radio NU.

Planovi za 2026.: Fokus na video sadržaj

Dogan dodaje kako u 2026. godinu ulaze s jasno definiranim i ambicioznim planovima, pri čemu će se, uz daljnji razvoj radija i portala, poseban naglasak staviti na video sadržaje.

"Uz daljnji razvoj radija i portala, poseban naglasak bit će stavljen na video sadržaj i video priče, format koji publika najviše prepoznaje i konzumira te koji omogućuje snažniju emociju i bolju povezanost s gledateljima", poručuje Dogan, kako javlja Radio NU.

Iz redakcije Radija NU, kako javlja Radio NU, ističu i zahvalnost RTL televiziji na ukazanoj prilici za suradnju. Naglašavaju da je partnerstvo s vodećom nacionalnom medijskom kućom veliko priznanje, ali i snažan poticaj za daljnji razvoj, podizanje profesionalnih standarda te povezivanje lokalnih priča s nacionalnom publikom.

RTL širi mrežu regionalnih partnera

RTL, kako se navodi, nastavlja strategiju širenja i podrške lokalnom novinarstvu kroz suradnju s regionalnim medijima poput Riportala, SIB-a, eMedimurja, Varaždinskog, eZadra, Kaportala, Dubrovačkog dnevnika, a sada i Radija NU iz Imotskog. Ovakav model suradnje donosi obostrane prednosti: lokalni mediji dobivaju pristup širem spektru resursa, tehničkoj podršci i snažnoj medijskoj mreži RTL-a, dok RTL grupacija jača regionalnu prisutnost i bolje razumijevanje lokalnih zajednica te tema važnih građanima diljem Hrvatske.

Kako javlja Radio NU, za RTL suradnja s regionalnim partnerima nije samo poslovna prilika, već i način pružanja podrške neovisnom lokalnom novinarstvu, uz očuvanje medijske raznolikosti i demokratičnijeg pristupa informacijama. Kroz ovaj model, RTL grupacija, navodi se, pomaže očuvanju autentičnih glasova lokalnih zajednica te istovremeno obogaćuje sadržaj unikatnim i relevantnim informacijama iz prve ruke, pružajući publici točne i pravovremene vijesti.