"Radije bih rodila psa": Brigitte Bardot svog sina nikad nije željela, odnos im je bio grozan

Filmska ikona Brigitte Bardot, koja je preminula u 91. godini, iza sebe je ostavila jednog sina, Nicolasa-Jacquesa Charriera. Nicolas-Jacques bio je dijete čiji dolazak nikada nije priželjkivala, a njihov je odnos desetljećima bio ispunjen gorčinom i sudskim sporovima.

Bardot je sina rodila 1960. godine u braku s glumcem Jacquesom Charrierom, s kojim je glumila u filmu "Babette ide u rat". Svoju trudnoću doživjela je kao najveću tragediju i nikada nije u potpunosti prihvatila majčinstvo. U to je vrijeme pobačaj u Francuskoj bio ilegalan, pa je glumica, shrvana strahom, bezuspješno pokušavala pronaći liječnika koji bi joj pomogao prekinuti trudnoću, piše Index.

"Radije bih rodila malog psa"

U svojim memoarima "Initiales B.B." iz 1996. godine, Bardot je dijete koje je raslo u njoj usporedila s "malim tumorom". Prisjetila se: "Gledala sam svoj ravan, vitak trbuh u zrcalu kao dragog prijatelja na čiji sam lijes upravo trebala spustiti poklopac". Medijima je jednom izjavila kako bi "radije rodila malog psa".

Tijekom trudnoće udarala se u trbuh, a od liječnika je čak tražila da joj da morfij kako bi izazvala pobačaj. Patila je od mučnina i depresije te se skrivala od javnosti jer nije željela da je itko vidi trudnu.

Traumatičan porod i život bez majke

Sam porod bio je medijski cirkus koji ju je dodatno traumatizirao. "Bilo je to ludilo. Rađaonica instalirana u mojoj kući, fotografi iza prozora, neki su se maskirali u doktore da me iznenade. Nije bilo privatnosti. Bilo je grozno. Rođenje sina povezivala sam s ovom traumom, a Nicolas je bio taj koji je snosio posljedice", napisala je u knjizi. Samo osam mjeseci nakon poroda pokušala si je oduzeti život.

Nakon što su se Bardot i Jacques Charrier razveli 1962. godine, njezin bivši suprug dobio je puno skrbništvo nad sinom. Nicolas godinama nije viđao majku, a kada je kao dvanaestogodišnjak izrazio želju da živi s njom, ona ga je odbila primiti u svoj dom.

Sudski sporovi i kasno pomirenje

Njihov odnos desetljećima je bio napet. Nicolas majku nije pozvao na svoje vjenčanje s norveškom manekenkom Anne-Line Bjerkan 1984. godine, a kontakt su potpuno prekinuli nakon objave njezine autobiografije. Zbog uvredljivih izjava tužio ju je i dobio odštetu. Početkom devedesetih sukobili su se i zbog neplaćanja alimentacije, kada joj je sud naložio da sinu isplati 250.000 franaka.

Ipak, u kasnijim godinama Bardot je otkrila da se njihov odnos popravio. U intervjuu za francuski list Var Matin 2018. godine izjavila je: "Redovito se čujemo. Budući da živi u Norveškoj, posjećuje me jednom godišnje, sam ili s obitelji, suprugom i mojim unukama". Dodala je: "Volim ga na poseban način. A i on voli mene".

Nicolas-Jacques danas ima 65 godina, živi u Norveškoj sa suprugom, s kojom ima dvije kćeri, a u međuvremenu je postao i djed.