Radijatori će brže zagrijati prostor ako napravite tri zadatka koje preporučuje vodoinstalater

Problemi s grijanjem često se pojavljuju upravo u ovom razdoblju – kada temperature padnu na jednoznamenkaste vrijednosti.

Srećom, postoje tri jednostavne mjere kojima možete riješiti problem i osigurati da radijatori što brže i učinkovitije zagriju vaš dom, bez povećanja troškova energije, prenosi N1.

1. Očistite radijatore i prostor oko njih

Stručnjak za vodoinstalacije navodi da je "najbrži i najjeftiniji način” da radijatori pravilno zagriju prostor uklanjanje svih predmeta koji se nalaze na njima ili ispod njih.

2. Odzračite radijatore

Ako primijetite da je radijator hladan na vrhu, a vruć na dnu, razlog je "zarobljeni zrak unutra”. Taj zrak zauzima prostor u kojem bi trebala biti topla voda.

3. Uklonite mulj iz radijatora

Neka kućanstva mogu otkriti da je radijator vruć na vrhu, ali hladan na dnu. Ako je tako, vjerojatni uzrok je nakupljanje mulja unutra.

Mulj u radijatoru mješavina je hrđe, prljavštine i kamenca koji se s vremenom neizbježno nakuplja i cirkulira kroz sustav.