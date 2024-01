Račune za režije možete plaćati na stotinama mjesta, ali razlika je u naknadama. Evo gdje su najniže, a gdje najviše

Plaćanje računa za režijske i druge troškove danas je lakše no ikada. Ne zbog samih iznosa, jer mnogi građani financijski jedva krpaju kraj s krajem, nego zbog dostupnosti mjesta na kojima se režije mogu plaćati.

Na raspolaganju je niz mogućnosti i adresa na kojima je moguće plaćati račune za režije – poslovnica FINA-e, Hrvatske pošte i komercijalnih banaka preko internetskog ili mobilnog bankarstva pa do dućana, kioska i benzinskih crpki. Razlika je u iznosima naknada koje ćete pritom platiti, piše N1. Evo kako stoje stvari po tom pitanju… FINA Prije šire upotrebe internet bankarstva, ali i širenja mreže mjesta gdje se ta usluga može obaviti, FINA je bila prva adresa za plaćanje računa. U poslovnicama FINA-e računi za režije mogu se platiti gotovinom ili karticama. Naknada za gotovinsko plaćanje računa do 34,44 eura iznosi 0,64 eura, a za iznose veće od toga naknada je 1,85 posto uplaćenog iznosa, a najviše 12,61 eura. Naknada za plaćanje karticama iznosi 0,36 eura po svakom računu uz napomenu da se pritom dodatnih 0,8 posto od iznosa naloga naplaćuje korisnicima Maestro kartica čiji izdavatelj nije Hrvatska poštanska banka, odnosno dodatnih 1 posto od iznosa naloga za one s MasterCard i Visa karticama čiji izdavatelj nije HPB. U FINA-i je moguće bez naknade ili uz povoljniju naknadu platiti račune nekih tvrtki i organizacija popis kojih možete vidjeti OVDJE. Hrvatska pošta Jedna od starih adresa za plaćanje računa je i Hrvastka pošta sa svojih više od tisuću polsovnica diljem Hrvatske. Na svojoj web-stranici Hrvatska pošta ističe da je “najveći je i najdostupniji pružatelj usluga novčanog poslovanja u cijeloj zemlji”, a hvale se i s popisom svojih 359 ugovornih partnera čije račune je ondje moguće plaćati bez naknade, među kojima je od većih Hrvatska elektroprivreda. Za plaćanje računa ostalih davatelja usluga naknada iznosi 3,32 poasto od iznosa uplate, s tim da je najmanji iznos naknade 0,66 eura, a najveći 13,27 eura. Poslovne banke Poslovne banke u Hrvatskoj svoje klijente potiču da koriste mobilno ili internet-bankarstvo i preko njega plaćaju račune. Svaka banka ima vlastiti cjenik naknada za plaćanja mjesečnih obveza nudeći i pritom i jednostavnije mogućnosti poput trajnog naloga ili izravnog terećenja. Tisak Tisak d.d. također ima razgranatu mrežu prodajnih mjesta diljem Hrvatske, a na njih 750 moguće je plaćanje računa koji sadrže 2D barkod. U Tisku napominju da se na njihovim kioscima mogu platiti svi računi osim onih ispisanih rukom i u najvišem iznosu od 1000 eura. Račune koje uplaćuju pravne osobe nije moguće platiti, kao ni one koje fizičke osobe uplaćuju na račun druge fizičke osobe. Naknada iznosi 0,53 eura po računu, bez obzira na iznos računa. Za račune nekih partnera Tiska, čiji popis možete vidjeti OVDJE, moguća su i plaćanje uz povoljniju naknadu. Trgovački lanci Konzum je bio prvi trgovački lanac koji je još 2009. u svojim prodavaonicama uveo mogućnost plaćanja računa za režijske troškove. Naknada za plaćanje računa isključivo s 2D barkodom je 0,53 eura, a popis Konzumovih partnera za koje se obavlja plaćanje računa po povoljnijoj naknadi pogledajte OVDJE. Režijski računi ondje se mogu plaćati i gotovinom i karticama. Plaćanje režijskih računa moguće je i u prodavaonicama Nacionalnog trgovačkog lanca (NTL) gdje naknada iznosi 0,26 eura po računu, ali moguće je samo plaćanje gotovinom. U prodavaonicama trgovačkih lanaca Tommy i Studenac naknada za plaćanje režijskih računa, također samo gotovinom i samo onih s barkodom, iznosi 0,38 eura po računu. Benzinske postaje Plaćanje režijskih računa moguće je i na benzinskim postajama Ine i Petrola (Croduxa). Na prodajnim mjestima Ine računi s 2D barkodom mogu se platiti samo gotovinom uz naknadu od 0,33 eura po računu. Na prodajnim mjestima Petrola i Croduxa također je moguće isključivo gotovinsko plaćanje računa s 2D brakodom, a naknda iznosi 0,26 eura, s tim da najveći iznos jednog platnog naloga može biti 929,06 eura, odnosno nekadašnjih 7.000 kuna.