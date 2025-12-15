Racija u Dicmu: Ugostiteljski objekt zatvoren zbog kršenja propisa, muškarac priveden

U subotu, 13. prosinca oko 1 sati u ugostiteljskom objektu na području Dicma policijski službenici proveli su operativno taktičnu radnju- racija uz sudjelovanje djelatnika Mobilne carine i Državnog inspektorata.

U objektu je provedena kontrola vezano uz poštivanje zakonskih odredbi koje se odnose na rad ugostiteljskog objekta i s obzirom na utvrđene nepravilnosti i utvrđeno kršenja propisa, ugostiteljski objekt je zatvoren i zapečaćen do daljnjeg.

Tijekom obavljanja kontrole 34-godišnji muškarac je u ugostiteljskom objektu narušavao javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način i negodovao je zbog postupanja policijskih službenika radi čega su nad njim uporabljena sredstva prisile.

Doveden je u policijsku postaju i zadržan do otriježnjenja jer je obavljenim alkotestiranjem utvrđeno da se nalazi pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 0,45 g/kg. Muškarac će biti prekršajno prijavljen zbog počinjenja prekršaja iz čl.6 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.