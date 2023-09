RACE FOR THE CURE Više od tri tisuće sudionika: Split je dio svjetskog projekta u borbi protiv raka dojke!

Odbrojavaju se sati do početka velike humanitarne manifestacije, utrke/šetnje Race for the cure, koja će se 24.09.2023.(nedjelja) s početkom u 18 sati, održati na splitskoj Rivi.

Dosada je prijavljeno više od 3 tisuće sudionika koji dolaze iz cijele Hrvatske, tako primjerice dolaze udruge žena liječenih na dojci, divne dame iz udruge Sve za nju, iz Zagreba, Gospića, Jelse, Makarske, Dubrovnika, Rijeke, Imotskog, Omiša, s otoka Hvara,...

U nedjelju će trčati / šetat gradovi Gdansk, Napulj, Poznan, a ukupno će tijekom trajanja u ovom europskom projektu podrške ženama oboljelima od raka dojke dati više od 150.000 ljudi iz 48 gradova diljem Europe. Po završetku utrka, sve će biti posloženo u jedan zajednički video koji će obići svijet, a video iz Splita je prošlih godina bio najgledaniji na platformi Think pink Europe.

Još uvijek se možete registrirati na www.raceforthecure.eu ili na startu, tijekom nedjelje na Rivi, i dati podršku oboljelima od karcinoma dojke.

Program na Rivi u nedjelju počinje u 10 sati nastupima dječjih plesnih klubova, pjevača i glumaca. Prije početka trke mali show priredit će Ekološko društvo Picigin Bačvice koji će po prvi put napraviti promociju popularne igre s Bačvica ali „picigin na suvo“, pa se nadamo da će se zaigrati i sudionici manifestacije kojima ćemo dobaciti loptice.

Početak utrke obilježit će se nastupom Orkestra Hrvatske ratne mornarice i Splitskih mažoretkinja.

Start je u 18 sati. Nakon utrke pustit će se bijele golubice u zrak kao znak ljubavi i mira i spomena na sve koji više nisu s nama. Vatromet će označiti nastavak programa i zabavnog koncerta na kojem će nastupiti Giulianno, Domenika, Tedi Spalato, Alen Nižetić, Petar Dragojević, Jole, i Nataša Reić uz grupu Pink Panther koji će kao „kućni bend“ pratiti sve izvođače.

- Očekujemo vas na rivi i zagrlimo život zajedno uz zvuke pjesme „I run for life“ koju izvodi Melissa Etheridge, koja je i sama pobijedila rak dojke. Pjesma poručuje: „kad nam ožiljak obilježi tijelo, nitko nam ne može uništiti snagu naše duše“ - dodaju organizatori.

Nakratko se zatvara promet u staroj gradskoj jezgri

"Obavještavamo sve građane da će se, temeljem rješenja Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, u nedjelju, 24. rujna 2023. godine zatvoriti promet od Šetališta Ivana Meštrovića do Obale hrvatskog narodnog preporoda (Riva) od 18,00 do 18,45 sati. Promet se zatvara na cestama Trumbićeva obala, Obala kneza Branimira, šetalište Ivana Meštrovića (do Vile Dalmacija)", obavještavaju organizatori.

Promet se zatvara na zahtjev Županijske lige protiv raka koja organizira manifestaciju „Race for the cure“ u sklopu koje se održava trka/šetnja s ciljem podrške oboljelima d karcinoma dojke, proslave života i sjećanja na sve one koji su izgubili živote zbog bolesti, te kako bi se ukazalo na bolju prevenciju od raka dojke.

- Molimo građane za razumijevanje i podršku. Pridružite nam se i pružite potporu oboljelima od karcinoma dojke - poručuju.