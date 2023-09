RACE FOR THE CURE U Splitu ovog vikenda svjetski poznata utrka: "Napravite razliku i budite na pobjedničkoj strani života"

Svjetski poznata humanitarna utrka Race for the cure - Think Pink, koja se peti put za redom održava u Splitu, u nedjelju 24. rujna u 18 sati na Rivi , ima sve više i više prijavljenih sudionika. I to ne bez razloga, budući da je riječ o događaju kojim se daje podrška oboljelima od raka dojke, ali se i slavi život. Cilj ove utrke/šetnje je da motivira ljude kako bi došli na preventive preglede, jer rano otkrivanje maligne bolesti povećava šanse za izlječenje i omogućava lakše liječenje.

“I meni je stalo” moto je utrke kojoj se pridružuju i ambasadori i ambasadorice, kao promotori ovog humanitarnog događaja na društvenim mrežama.

Utrku su do sada podržali:

Nives Ivanković, Zorica Kondža, Ecija Ojdanić, Danijela Martinović, Izabela Martinović, Marko Livaja, Ana Gruica Uglešić, Monika Sablić, Sonja Dvornik, prof. dr. Eduard Vrdoljak, Lana Pavić, Ksenija Romić, Ivo Perkušić, Bruno Šimleša, Ekološko društvo Picigin Bačvice, Disco magic band, Sara & Jappa, te mnogi drugi.

Zbog svega toga, iz Županijske lige protiv raka, organizatora Race for the cure za Hrvatsku, pozivaju vas da se pridružite ovoj utrci za život, baš kao što će to učiniti i građani iz 28 zemalja Europe i 46 gradova, gdje je do sada prijavljeno više od 100.000 sudionika.

- Napravite razliku i budite na pobjedničkoj strani života, budite potpora onima kojima je to najpotrebnije, heroinama koje će usprkos bolesti trčati ili šetati na Race for the cure utrci, u ruzičastim majicama, boji nade - poručuju Vam iz Županijske lige protiv raka Split.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: PR Foto: PR Foto: PR Foto: PR Foto: PR Foto: PR Foto: PR Foto: PR Foto: PR Foto: PR Foto: PR Foto: PR