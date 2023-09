RACE FOR THE CURE Šuta sa splitske Rive: "Tu sam da pružim potporu svojoj nevjesti koja se hrabro bori protiv karcinoma dojke i znam da će pobijediti"

Velikoj humanitarnoj manifestaciji, Race for the cure održava odazvao se i predsjednik splitskog HDZ-a Tomislav Šuta sa svojom obitelji.

- Malo koja obitelj se nije susrela s karcinomom dojke i važno je da podignemo svijest i poboljšamo prevenciju te opake bolesti.

Ženama koje se protiv karcinoma bore najvažnija je potpora i ljubav obitelji. Danas sam tu da pružim potporu svojoj nevjesti koja se hrabro bori protiv karcinoma dojke i znam da će pobijediti. Tu sam i kao potpora svim drugim hrabrim ženama koje vode istu bitku. Think pink - race for the cure 2023.! - napisao je Šuta na Facebooku.