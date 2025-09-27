Race for the Cure – Split na fotografijama

U sklopu ovogodišnjeg Race for the Cure, od 27. rujna do 5. listopada, u Marmontovoj ulici održat će se izložba Race for the cure. Izložbu organizira Županijska liga protiv raka Split, uz odabir fotografija naše poznate fotografkinje Maje Prgomet, koja je i sama nezaobilazna pratiteljica ovog iznimnog humanitarnog događanja. Fotografije su snimili članovi Fotokluba Split: Igor Jakšić, Luka Mladinić, Maja Prgomet, Marita Bulimbašić, Milan Šabić, Miroslav Lelas, Nenad Đurašinović, Robert Pleško, Vicko Vidan i Zvonimir Barišin.

To je prilika svim sudionicima utrke, ali i onima koji će to tek postati, da se prisjete atmosfere zajedništva koja se svake godine u listopadu, u ružičastim bojama, prelijeva splitskim ulicama.

Emocije prijateljstva, podrške i sjećanja bit će izložene na 20 fotografija, što je ujedno i snažan poziv na ovogodišnju utrku koja se održava 5. listopada s početkom u 11.00 sati, već tradicionalno, na splitskoj Rivi.

Prijaviti se možete na www.raceforthecure.eu, a dobit ćete posebnu majicu događaja.

Trčimo. Plešemo. Pamtimo. Race for the Cure u Splitu!

Zajedno smo najjači, zajedno možemo sve, zajedno pružimo potporu.

Vidimo se 5. listopada u 11 sati na splitskoj Rivi.