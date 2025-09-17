Race for the Cure i medicinske sestre koje donose osmijeh u najtežim trenucima: "Pacijent za nas nije samo broj"

U Splitu se 5. listopada održava utrka Race for the Cure, najveće svjetsko događanje posvećeno borbi protiv raka dojke. Osim što okuplja tisuće građana u znak solidarnosti, ova manifestacija svake godine podsjeća na važnost prevencije i podrške oboljelima.

No, iza svake statistike i humanitarne akcije stoje ljudi – medicinske sestre koje svojim radom, stručnošću i toplinom prate pacijente na njihovom najtežem putu. Damira Balić, Eleuterija Tadić i Ksenija Romić, medicinske sestre Klinike za onkologiju i radioterapiju KBC Split svjedoče kako uz kemoterapiju i medicinske postupke pacijentima jednako znači osmijeh, razgovor ili jednostavan dodir. Njihove priče najbolje pokazuju zašto je utrka Race for the Cure više od sportskog događaja – ona je simbol zajedništva, hrabrosti i nade da nitko ne mora prolaziti kroz bolest sam.

One nisu same

Damira Balić, glavna sestra Dnevne bolnice Klinike za onkologiju i radioterapiju, opisujući svoj svakodnevni rad u dnevnoj bolnici gdje se provodi kemoterapija naglašava kako posebnu pažnju posvećuje osobnom odnosu prema pacijentima. Borba protiv raka nije samo medicinski proces – to je emocionalno putovanje u kojem je podrška ključna. Sestre slušaju pacijente, odgovaraju na pitanja i pružaju osjećaj sigurnosti. Svojim prisustvom ublažavaju strah, tjeskobu i usamljenost. Kontinuiranim kontaktom pacijent osjeća da nije sam, te ga uče kako se nositi s terapijom, umorom, prehranom i drugim izazovima. „Neverbalna komunikacija ponekad govori više od same riječi. Takvom pacijentu prilazite i potičete ga na razgovor. Ponekad samo smiješak, kompliment što imate lijepu majicu, odakle dolazite, i sl. otvaraju vrata i razgovor počinje. Strah i bojazan polako iščezavaju i taj isti pacijent izlazi sretniji i zadovoljniji jer zna da nije sam. Naša briga za njih ulijeva im nadu“ – kaže nam medicinska sestra Balić.

Posebno ističe značaj doniranog uređaja za scalp cooling, vrijedan 50.000 eura. Riječ je o uređaju koji je kupljen kao rezultat prošlogodišnjih sredstava prikupljenih u sklopu utrke Race for the Cure. Uređaj koji pomaže očuvati kosu tijekom kemoterapije, čime pacijenti zadržavaju dio identiteta i samopouzdanja, što je važno u društvu u kojem je gubitak kose još uvijek stigmatiziran, naglašava sestra Balić. Uređaj je, kaže, simbol solidarnosti građana i važan doprinos humanosti te ovom prilikom poziva na utrku i ove godine: „Utrčimo zajedno u promjenu. Dođi, sudjeluj i pokaži da zajedno možemo pobijediti. Zajedno možemo učiniti razliku da naši oboljeli znaju da nisu sami.“

Nekad je dovoljan dodir

Eleuterija Tadić, glavna sestra Poliklinike Klinike za onkologiju i radioterapiju, naglašava kako je dijagnoza raka jednako teška za bolesnike i njihove obitelji, jer donosi strah, beznađe i fizičku bol. U takvim trenucima pacijentima najviše pomaže jednostavna ljudskost – dodir, pozdrav, obraćanje imenom i spremnost da ih se sasluša.

„Svaka medicinska sestra koja radi s pacijentima treba biti empatična i susretljiva. Za svakodnevni rad s onkološkim pacijentima prvenstveno trebate biti veseli i komunikativni koliko god to nama sestrama nekad teško bilo jer na dane ni nama nije lako gledati kako se naši pacijenti muče. Trebamo znati pronaći način kako se približiti i pacijentu i njegovoj obitelji, jer uistinu mislim kako taj dodir i jedna lipa rič znače. Čini mi se, kad ih pozdravim imenom, da se osjećaju sigurnije i kako im to ulijeva dodatno povjerenje. Tako ostvarujemo jedan topliji, obiteljski odnos i ozračje u kojem im pomažemo u naizgled banalnim stvarima, poput prijevoza, dolaska i odlaska s terapije, pomoći pri kretanju u našoj ustanovi itd,. Vjerujem, a i nakon ovoliko godina rada, mislim da mogu reći kako smo uspjeli u tome.“

Medicinska sestra je često ta koja objašnjava ono što pacijent zaboravi pitati liječnika, daje praktične savjete i pruža emocionalnu podršku. Usprkos zahtjevnosti posla, stresu i nedostatka resursa osjećamo se ispunjene kada vidimo svoje pacijente i pacijentice da život žive nakon dijagnoze.

A što o utrci Race for the Cure i njenoj ulozi kaže sestra Eleuterija: „Neka se trči, hoda, evo moji su i sa dicom u kolicima prošetali. Vrlo je važno da pružite ne samo emocionalnu, nego i podršku da se zna za njih, da pokažete da postoje. Da ima budućnosti, da ima izlječenja, da se treba boriti, da je svaki dan borba i da nisu same. Pružanjem podrške dajemo im snagu, a snaga znači život. Pozivam sve građane iz Splita i šire, sve svoje kolegice pa i pacijente one koje su u fazi liječenja i koje su, fala ti Bože, ozdravile, dođite, neka vide da nas ima, neka vide da nisu same.“

Emocionalna i praktična podrška

Medicinska sestra je od samog početka ključna spona između pacijenta, liječnika i sustava, ona objašnjava tijek liječenja, moguće nuspojave i daje savjete o logističkim izazovima, poput dolazaka na terapiju, ističe Ksenija Romić, glavna sestra Klinike za onkologiju i radioterapiju KBC Split opisujući proces prvog kontakta onkološkog pacijenta.

Pacijenti se najčešće brinu zbog reakcije obitelji, pitanja samostalnosti, radnih ili školskih obaveza te nuspojava poput mučnine, povraćanja, umora ili alopecije. Medicinske sestre, osim što prate liječenje i daju savjete kako ublažiti ili prevenirati nuspojave, pružaju emocionalnu podršku i osnažuju pacijente da ustraju u terapiji: „Mi smo tu da im pružimo emocionalnu i praktičnu podršku, pomažemo u komunikaciji i budemo koordinator tijekom liječenja. Nama je jako važno da pacijentima objasnimo sve, cilj je spriječiti odustajanje od liječenja jer su samim tim i bolji ishodi liječenja. Pacijenti tijekom liječenja imaju brojne brige, jedne od njih su i nuspojave. Tu bi svakako upozorila da vijesti koje dobivaju i informacije koje traže, traže iz pouzdanih izvora.“ Sestre tako mogu poduprijeti bolje ishode tako što sudjeluju u monitoriranju liječenja, poboljšavaju bolesnikovo pridržavanje uputa za liječenje, promoviraju sigurnost i prate nuspojave. Medicinske sestre educiraju bolesnike o prevenciji i zbrinjavanju nuspojava pri čemu posebnu pažnju pridaju održavanju dostojanstva pacijenta i pružaju mu podršku u postizanju najveće moguće razine samostalnosti.

Sestra Romić posebno ističe značaj manifestacije Race for the Cure, koja pacijentima i obiteljima pruža osjećaj zajedništva, ruši stigmu bolesti te svake godine prikuplja sredstva za nabavu ključne opreme, koja je iznimno potrebna pacijentima, ali i svim onima koji su uključeni u proces izlječenja.

Zato vas od srca pozivamo na Race for the cure, registrirajte se na www.raceforthecure.eu i dođite 5.listopada na Rivu. Zajedno pružimo potporu.