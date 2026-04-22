Puževi razaraju cvijeće i povrće u vašem vrtu: Zauvijek im recite zbogom uz ovaj trik

Puževe golaće može se vidjeti u svakom dvorištu i vrtu, a najveću štetu ostavljaju na plodovima i mladim listovima. Stoga je posve logično da ih ne želimo u svojoj blizini. No, čini se da postoji milijun metoda za rješavanje najezde puževa golaća u vrtu, od zamki s pivom do gladnih patki.

Jedna od ekoloških metoda koja se često savjetuje po društvenim mrežama i portalima podrazumijeva usmrćivanje kukuruznim brašnom, što je ekološki neškodljivo te cjenovno pristupačno. Portal Moje vrijeme tako prenosi iskustvo jednog čitatelja koji tvrdi da ćete svako jutro, ako prethodnu večer u vrt stavite tanjur s kukuruznim brašnom, pronaći napuhane, izvrnute i mrtve puževe golaće.

"Treba početi prije nego što se dočepaju povrća”, savjetovao je anonimni čitatelj.

Iako brojni vrtlari isprobavaju metodu iza koje se krije vjerovanje da puževi ne mogu odoljeti kukuruznom brašnu, na internetu se može pronaći istovjetan savjet kada je riječ o mravima i uholažama, no posve je sigurno da ih kukuruzno brašno neće ubiti. Vjerojatnije ćete vidjeti puževe kako puze vrtom siti, sretni i uhranjeni.

Ipak, ako imate u vrtu puževe golaće koji preferiraju brašno nad grickanjem svježeg povrća, zašto to ne biste iskoristili? Postavite na gredice tanjure ili plitice s kukuruznim brašnom. Kada se po zalasku sunca krenu gostiti, jednostavno ih pokupite i odložite na ekološki neškodljiv način. Naravno, možete ih nastaviti hraniti kukuruznim brašnom kako biste ih držali podalje od finih plodova u povrtnjaku.