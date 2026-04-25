Putujete s ovim u torbi? Mogli biste završiti na dodatnoj kontroli

Ovaj bezopasni predmet nije zabranila nijedna zrakoplovna tvrtka, a mnogi ga pakiraju u ručnu prtljagu. No, njegov oblik može dovesti do toga da vas sigurnosne službe zaustave u zračnoj luci.

Kad stavite svoju torbu na pokretnu traku u zračnoj luci, želite da brzo prođe kako biste se mogli usredotočiti na važnije zadatke, poput pregledavanja duty-free trgovine. Nitko ne uživa kad mu se torba zaglavi u skeneru ili, još gore, kad sigurnosna služba krene s dodatnim provjerama.

Mnogi putnici ne shvaćaju da jedan bezopasan predmet može biti ono što ih sprječava da prođu kroz skenere, jer njegov oblik može učiniti osoblje zračne luke sumnjičavim. Ako idete na odmor negdje gdje je Wi-Fi signal loš ili se samo želite zabaviti s obitelji ili prijateljima bez ekrana, u vašoj bi se torbi ili koferu mogao naći špil karata za UNO ili neku drugu kartašku igru, piše Klix.ba.

Karte za razmjenu, poput Pokémona, doživjele su ogroman preporod posljednjih godina, a neki ljudi čak putuju s tarot kartama. Međutim, pakiranje bilo kojeg špila karata, bilo kolekcionarskih, mističnih ili onih "običnih", može predstavljati sigurnosni problem.

Ian Cava, glasnogovornik Uprave za sigurnost prometa (TSA), koja se bavi sigurnošću zračnih luka u Sjedinjenim Državama, rekao je za Travel and Leisure da preporučuju da ljudi i dalje pakiraju svoje karte u ručnu prtljagu, posebno ako se radi o vrijednim predmetima poput kolekcionarskih karata.

Objasnio je da oblik karata može izazvati dodatni pregled i da može izgledati kao da je nešto skriveno unutra.

"Karte za razmjenu i igranje ponekad mogu izazvati dodatni pregled zbog načina na koji su pakirane i njihove gustoće. Kada su predmeti čvrsto složeni zajedno, poput špilova ili mapa, službenicima može biti teško potvrditi da u njima ili oko njih nema skrivenih zabranjenih predmeta", rekao je.

Naime, gusti, čvrsti blok papira na rendgenskoj snimci izgleda kao tamna, sumnjiva ili, u nekim slučajevima, organska masa, te potencijalno oponaša neke zabranjene predmete.

Cavina preporuka je da putnici izvade svoje karte iz ručne prtljage i stave ih u ladicu pored torbe, zajedno s predmetima poput mobitela. "To pomaže ubrzati proces i smanjuje vjerojatnost kašnjenja", naglasio je.