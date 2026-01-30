Putovanje kroz tisućljetnu baštinu grada: Noć muzeja u Splitu privukla brojne posjetitelje

Noć muzeja u Muzeju grada Splita održava se na više lokacija unutar povijesne jezgre grada, a program obuhvaća stručno vođena razgledavanja, izložbe, radionice i glazbena intermezza, povezujući baštinu, umjetnost i suvremene muzejske interpretacije.

Kroz večer publika je imala priliku doživjeti Split od antike do suvremenosti, u prostorima Dioklecijanove palače, Papalićeve palače, Stare gradske vijećnice, Galerije Emanuel Vidović, Srednjovjekovnog vojnog ophoda i Male galerije MGS.

U Etnografskom muzeju posjetitelji su imali bogat večernji program. Radionice za djecu, zajedničke umjetničke akcije, otvorenje izložbe "Svjetlopisi pod bosanskim nebom", vođene noćne šetnje Dioklecijanovom palačom, virtualnu izložbu, glazbeni program i prigodnu prodaju muzejskih publikacija.

Arheološki muzej tijekom manifestacije Noć muzeja osigurao je raznolik program koji povezuje arheologiju, povijest, baštinu i interaktivne sadržaje. Posjetitelji su uživali u posebnim tematskim vodstvima kroz aktualne izložbe.

Za vas smo posjetili Arheološki i Etnografski muzej, Muzej grada Splita, Staru gradsku vijećnicu te Dioklecijanove podrume. Dio atmosfere donosimo u fotogaleriji.