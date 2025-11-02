Putnici vrištali i bježali kroz vagone: Masovni napad nožem u Engleskoj, više osoba u životnoj opasnosti

Deset je osoba hospitalizirano, a devet ih je u životnoj opasnosti nakon napada nožem u vlaku u Cambridgeshireu u Engleskoj.

Policija je priopćila da su dvije osobe uhićene u vezi s napadom koji se dogodio u subotu navečer, nakon što je „značajan broj policijskih službenika“ pozvan na željeznički kolodvor Huntingdon, gdje je vlak izvanredno zaustavljen.

Vlasti zasad nisu dale informacije o identitetu ozlijeđenih ili uhićenih osoba, niti o mogućem motivu napada.

Britanska prometna policija (BTP) proglasila je „veliki izvanredni događaj“ i provodi istragu o napadu uz potporu protuterorističkih službi.

U subotu u 19:42 sati prometna policija zaprimila je dojavu o višestrukim ubodnim ranama u vlaku LNER koji je u 18:25 krenuo iz Doncastera prema londonskom King’s Crossu, piše BBC.

Policija je za BBC potvrdila da su pripadnici hitnih službi koji su reagirali na napad u jednom trenutku proglasili stanje „Plato“ – nacionalni kod koji se koristi kada policija i hitne službe reagiraju na „teroristički napad u tijeku“. Taj je status kasnije povučen, navode iz policije.

Nakon što su se ukrcali u vlak u Huntingdonu, naoružani policajci uhitili su dvije osobe koje su privedene u pritvor.

Glavni nadzornik Chris Casey opisao je napad nožem kao „šokantan događaj“, ali je odbio nagađati o pojedinostima.

„Proći će neko vrijeme prije nego što budemo u mogućnosti potvrditi dodatne informacije“, rekao je nadzornik te zahvalio javnosti na „strpljenju i suradnji“.

Tvrtka LNER upozorila je da će poremećaji u željezničkom prometu potrajati cijelu nedjelju, te je putnicima omogućila da besplatno odgode svoja putovanja do 4. studenoga.

Putnica Wren Chambers izjavila je za BBC da je shvatila da nešto nije u redu kada je muškarac protrčao vagonom s krvavom rukom, vičući: „Imaju nož, bježite!“

Wren i njezin prijatelj pobjegli su prema prednjem dijelu vlaka, gdje su vidjeli muškarca koji se srušio na pod. Rekla je da se osjećala „pod stresom i prilično uplašeno“ kad je postalo jasno što se događa.

Drugi svjedok, Olly Foster, opisao je „potpunu paniku“ u vlaku. Kada je prvi put čuo kako ljudi viču „Bježite, bježite, netko doslovno bode sve!“, pomislio je da je riječ o halloween šali. Procijenio je da je napad trajao između 10 i 15 minuta, ali mu se činilo kao „čitava vječnost“.

Putnici su za Sky News ispričali da je napad počeo deset minuta nakon polaska iz Peterborougha, te da su ozlijeđeni ljudi trčali kroz vlak bježeći od napadača s nožem, piše BBC.

Jedan svjedok dodao je da je muškarac s velikim nožem kasnije viđen na željezničkom peronu, dok su policajci s oružjem uperenim prema njemu stajali u pripravnosti. Muškarac je, prema istom svjedoku, zatim onesposobljen elektrošokerom i savladan.

Premijer Keir Starmer objavio je na platformi X: „Zastrašujući napad u vlaku u blizini Huntingdona iznimno je zabrinjavajući. Moje su misli s pogođenima, a zahvaljujem hitnim službama na brzoj reakciji.“

Zastupnik Huntingdona Ben Obese-Jecty rekao je za BBC da je stigao na mjesto događaja ubrzo nakon 21 sata, gdje je zatekao „vrlo velik broj pripadnika hitnih službi“.

Kasnije je na X-u napisao: „Ovo je bio strašan i razoran napad. Moje misli su s svim žrtvama koje su ozlijeđene u ovom gnusnom činu.“

Gradonačelnik Cambridgeshirea i Peterborougha, Paul Bristow, izjavio je: „Šokiran sam i duboko zabrinut zbog ovog iznimno ozbiljnog incidenta u vlaku koji je večeras zaustavljen u Huntingdonu. Moje su prve misli s žrtvama, njihovim obiteljima i svima pogođenima ovim događajem.“

Ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmood poručila je kako je „duboko potresena vijestima o napadu nožem“, ali je pozvala javnost da „izbjegava komentare i nagađanja u ovoj ranoj fazi istrage“.

Čelnica Konzervativne stranke Kemi Badenoch osudila je „apsolutno užasan napad“ te izrazila sućut svima pogođenima, uključujući i pripadnike hitnih službi koji su prvi reagirali.