Putnici u Ryanairu nisu mogli vjerovati tko putuje s njima, snimka postala hit

Putnici na jednom od niskobudžetnih letova Ryanaira iz Londona ostali su zatečeni kada su u redu za ukrcaj prepoznali češkog predsjednika Petra Pavela. Bez ikakvih posebnih pogodnosti, šef države popeo se u zrakoplov zajedno s ostalim putnicima, a prizor je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama, piše expats.cz.

Na snimci se vidi kako Pavel, odjeven neupadljivo, penje stepenicama zrakoplova dok iza njega stoje dvojica muškaraca u odijelima – vjerojatno članovi njegova osiguranja.

Prema pisanju dnevnika Blesk, predsjednik je boravio u Ujedinjenom Kraljevstvu na privatnom putovanju i sve troškove podmirio iz vlastitog džepa. Njegov ured potvrdio je da put nije imao veze s obavljanjem službenih dužnosti.

Tjedan ispunjen obvezama

Privatni let uslijedio je nakon izrazito zauzetog rasporeda. Prošlog tjedna Pavel je u New Yorku sudjelovao na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, nazočio sjednici Vijeća sigurnosti, otvorio UNICEF-ovu češku izložbu te održao govor na Sveučilištu Harvard.

Iako predsjednik sam nije komentirao snimku, javnost je masovno dijeli uz pohvale njegovoj skromnosti i “neuobičajeno prizemnom ponašanju” za jednog svjetskog vođu.

