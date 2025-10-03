Putnici ostali zarobljeni u gorućem automobilu: "Bila je živa, nije mogla izaći"

Roditelji tinejdžerice koja je poginula u teškoj nesreći u kojoj se Teslin kamionet Cybertruck zabio u drvo i zapalio, pokrenuli su tužbu protiv tvrtke Elona Muska. U tužbi stoji da djevojka nije preminula zbog ozljeda dobivenih u nesreći, već zbog opeklina i udisanja dima – zbog dizajna nije mogla izići iz automobila, prenosi Dnevnik.

Nesreća se dogodila 27. studenog prošle godine kad je 19-godišnja studentica Krysta Tsukahara za Dan zahvalnosti stigla u posjet obitelji u Piedmont u Kaliforniju. Vozač je izgubio kontrolu nad automobilom te je velikom brzinom udario u drvo, nakon čega se automobil zapalio. Zbog požara je isključena struja na električnim vratima, a četvero putnika ostalo je zaključano u automobilu, bez izlaza. Troje, uključujući vozača, preminulo je.

U tužbi se tvrdi da je dizajn ručki na vratima Cybertrucka kriv za smrt 19-godišnjakinje. Iz unutrašnjosti kamiona, kada nestane struje, jedini način za izlazak kroz stražnja vrata je povlačenjem kabela skrivenog ispod pretinca za pohranu na vratima. Izvana su vrata također zaključana, a ugradbene ručke dodatno otežavaju ulazak spasiocima.

"Dizajn ovog vozila iznevjerio je Krysti. Nije postojala funkcionalna, dostupna ručna opcija za isključivanje ili hitno otpuštanje kako bi mogla pobjeći", rekao je Roger Dreyer, odvjetnik koji zastupa obitelj Tsukahara, prenosi The Guardian.

Tesline uvučene ručke na vratima predstavljene su kao inovativno rješenje i ponos Elona Muska jer su izrađene tako da budu u ravnini s karoserijom i vozilu daju elegantniji i aerodinamičniji izgled. No, stručnjaci za sigurnost već neko vrijeme upozoravaju na rizike, a Nacionalna uprava za sigurnost cestovnog prometa pokrenula je istragu.

"Tesla je više puta i izravno obaviještena da njezino oslanjanje na elektroničke sustave vrata stvara ozbiljan rizik od zarobljavanja. Vlasnici, prolaznici i hitne službe dokumentirali su slučajeve u kojima su putnici Tesle preživjeli udarce, ali nisu mogli pobjeći kada je nestala električna energija i izbio je požar", stoji u tužbi.

Iako je Cybertruck u testovima sudara dobio visoke ocjene za sigurnost, vozilo je povučeno čak osam puta otkako je predstavljeno prije manje od dvije godine. Tesla je upletena i u druge sudske sporove, uključujući onaj na Floridi, u kojem je porota presudila da Tesla mora platiti 243 milijuna dolara odštete zbog svog sustava pomoći vozaču, poznatog kao Autopilot.

Obitelj Tsukahara također je podnijela tužbu protiv imovine vozača Sorena Dixona. Prema izvješću mrtvozornika iz okruga Alameda, u trenutku nesreće bio je pod utjecajem alkohola, kokaina i amfetamina. U noći tragedije njihov prijatelj vozio je iza Cybertrucka i vidio nesreću. Pokušao je spasiti zarobljene razbivši prozor i uspio je izvući jednu putnicu. No, kada je pokušao pomoći Krysti, spriječili su ga plamen i dim. Prema tužbi, Krysta nije zadobila teške fizičke ozljede pri udaru, već je umrla od udisanja dima i opeklina, jer nije uspjela pobjeći.

"Njezina smrt mogla se spriječiti. Bila je živa nakon nesreće. Dozivala je pomoć. I nije mogla izaći", poručili su roditelji.