Putnici na trajektu ostali zgroženi, na televiziji prikazan film neprimjerenog sadržaja: "Nisam ga vidio, ali sam ga jasno čuo"

Brodarska kompanija DFDS ispričala se nakon uznemirujućeg incidenta u kojem su djeca na njihovu brodu bila izložena pornografskom sadržaju tijekom plovidbe iz Francuske prema Velikoj Britaniji.

Incident se dogodio na liniji Dieppe – Newhaven kada je zbog tehničkog kvara brod morao biti vraćen natrag u Francusku. Tijekom kašnjenja skupina putnika zamolila je osoblje da na televizoru u jednoj od zajedničkih prostorija uključi prijenos utrke Formule 1. No, nakon završetka utrke na ekranu se počeo prikazivati pornografski film.

Iz DFDS-a su poručili da im je zbog svega iznimno žao te da je "film za odrasle" prikazan slučajno, bez znanja posade.

"Čim je posada upozorena na sadržaj, kanal je odmah promijenjen", priopćili su. Dodali su i da je sporni kanal trajno uklonjen iz ponude.

"Ovo se više neće ponoviti. Ispričavamo se zbog razumljive uznemirenosti i ljutnje koju je incident izazvao", poručili su.

Jedan putnik, koji je želio ostati anoniman, opisao je što se dogodilo krajem listopada.

"Odjednom su djeca istrčala iz salona vrišteći. Roditelji su se obraćali članu posade i govorili mu da hitno ugasi televizor jer se prikazuje hardcore pornografija. Ja je nisam vidio, ali jasno se čula", rekao je jedan putnik.

Putnik je rekao kako je zaposlenik brzo isključio televizor.

"Bilo je stvarno ludo. Ne znam kako je taj sadržaj završio na televiziji. Cijelo putovanje bilo je kaotično i ljudi su bili jako nezadovoljni", rekao je, prenosi Dnevnik.