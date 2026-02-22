Putnica u autu izgubila svijest i umrla

U Glini je u nedjelju u ranim jutarnjim satima preminula 45-godišnja žena nakon što je tijekom vožnje u automobilu izgubila svijest. Nesretna žena bila je putnica u vozilu, objavila je sisačko-moslavačka policija.

Uzrok smrti utvrdit će obdukcija

Nakon što joj je pozlilo, žena je prevezena u ambulantu u Glini, gdje su liječnici mogli samo konstatirati smrt. Mrtvozornica koja je obavila pregled tijela na mjestu događaja nije pronašla nikakve vidljive vanjske ozljede.

Tijelo preminule prevezeno je u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. O događaju će biti obaviješteno i nadležno državno odvjetništvo posebnim izvješćem.