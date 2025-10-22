Putinova povjerenica za djecu opisala kako je otela ukrajinskog dječaka: "Narušio je obiteljsku atmosferu jer je stigao s posttraumatskim stresom i negativnim stavom prema Rusiji"

Ruska povjerenica za prava djece Maria Lvova-Belova, koju traži Međunarodni kazneni sud (ICC) zbog otmica ukrajinske djece, otkrila je nove detalje o otmici dječaka iz Mariupolja kojeg je kasnije, prema vlastitim tvrdnjama, posvojila.

U nedavnom intervjuu za rusku emisiju "Smotri i Dumai" ("Gledaj i razmišljaj"), kojeg je prenio Kyiv Independent, Lvova-Belova opisuje kako je "primila" 15-godišnjeg dječaka Filipa iz Mariupolja, grada koji je Rusija razorila i okupirala u ranim fazama rata, prenosi N1.

"Nije želio ići u Rusiju, rekao je da mu Moskva i Rusija idu na živce, no uspjela sam ga preodgojiti."

U ožujku 2023. Međunarodni kazneni sud (ICC) izdao je naloge za uhićenje i protiv Lvove-Belove i protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina, optužujući ih za nezakonitu deportaciju i premještanje djece s okupiranih područja Ukrajine u Rusiju. Kremlj je te optužbe odbacio kao politički motivirane.

Pričajući priču o Filipu, Lvova-Belova zapravo potvrđuje djelo zbog kojeg je i optužena za ratne zločine - odvođenje djeteta s okupiranog teritorija i oblikovanje njegova identiteta prema ruskom narativu.

Lvova-Belova postala je druga žena u povijesti protiv koje je izdan nalog za uhićenje Međunarodnog kaznenog suda, optužena za ratne zločine povezane s prisilnim premještanjem civila tijekom oružanog sukoba.

Preodgojen da bi zavolio Rusiju

Lvova-Belova upoznala je Filipa u Mariupolju, opisujući to kao dio svojih humanitarnih putovanja u okupirani Donbas, gdje je, kako tvrdi, pomagala evakuirati djecu.

"Taj dječak je ozbiljno narušio obiteljsku atmosferu jer je stigao s posttraumatskim stresom i negativnim stavom prema Rusiji. Rekao je da ne želi živjeti u Rusiji i da voli Ukrajinu. Stalno je pjevao ukrajinske pjesme. Pitala sam ga pokušava li me provocirati pjevajući na ukrajinskom pa objasnila da smo bratski narodi", ispričala je.

Tvrdi je da je Filipovu neprijateljsku nastrojenost uzrokovala antiruska propaganda u školama u Mariupolju te opisala kako ga je pokušala preodgojiti.

"Došlo je do prekretnice. Nastavio je čitati proukrajinske internetske stranice dok je već živio s mojom obitelji u Moskvi. Rekla sam mu "Slušaj, sada si u Rusiji, moraš promijeniti stav." On je rekao da ih uvijek čita, a ja sam mu odgovorila "Sine, barem zbog mene." Tako smo išli malo po malo."

Na pitanje voditelja zašto ga je uopće uzela k sebi ako nije želio živjeti u Rusiji, odgovorila je da se radilo o tinejdžerskoj stvari, prenosi N1.

Nalog iz Haaga

Kada su je upitali o nalogu Međunarodnog kaznenog suda (ICC) u Haagu, Lvova-Belova je optužbe odbacila kao izmišljotine.

"Oni stalno promiču svoj mit da mi nasilno odvodimo djecu, mijenjamo im identitet, preodgajamo ih u ruskom patriotizmu ili ih šaljemo na front."

Istodobno je priznala da je upravo slučaj s Filipom bio jedan od razloga zbog kojih je izdano njezino uhidbeno rješenje.

"To je bio jedan od razloga. Jer sam "otela" dijete iz Mariupolja i uključila ga u svoju obitelj. Tako oni to vide."

Također je tvrdila da joj nikada nisu službeno uručene optužbe.

"O nalogu smo saznali iz medija. Nismo vidjeli nikakve službene dokumente. Sve je bilo samo u tisku."

Nalog za uhićenje javno je dostupan na službenim stranicama Međunarodnog kaznenog suda. U njemu stoji da se Lvovu-Belovu i Putina sumnjiči da su odgovorni za "nezakonitu deportaciju i premještanje djece s okupiranih područja Ukrajine u Rusku Federaciju".