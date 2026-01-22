Puštena osumnjičena u slučaju pronevjere europskog novca. Centrova Viktorija Knežević sumnjiči se za pronevjeru u projektima teškim 2,5 milijuna kuna

Osumnjičena D. B. u postupku koji je pokrenuo Ured europskog javnog tužitelja u Zagrebu (EPPO) zbog pronevjere europskog novca vezane uz izradu softvera i aplikacije za digitalno glasovanje „Liquid democracy“ jučer je ispitana i puštena, a nad njom još uvijek nije otvorena istraga, potvrdio nam je njezin odvjetnik Toni Ivandić.

"Jučer je uhićena, provedene su hitne dokazne radnje te su oduzeti laptopi i mobiteli. Nakon ispitivanja je puštena te čekamo odluku EPPO-a", kaže poznati zagrebački odvjetnik, dodajući kako je njegova branjenica iznijela obranu te se ne osjeća krivom.

Jedna je od petero osumnjičenih u postupku u kojem je glavna osumnjičena Viktorija Knežević, dubrovačka odvjetnica te članica stranke Centar, kao i njezina kći Vega, te još dvoje osumnjičenih za pronevjeru oko 2,5 milijuna kuna na dva projekta sufinancirana europskim novcem.

Kako neslužbeno doznajemo, sumnja se na financijske malverzacije na dva projekta: edukativnoj videoigrici „My Dubrovnik“, u kojoj su igrači postajali gradonačelnici Dubrovnika kojeg su potom morali uspješno voditi (znatno jednostavnija varijanta Sim Cityja), te projektu „Liquid democracy“. Na oba projekta bila je uključena Knežević.

Igrica je bila sufinancirana sredstvima EU do 85 posto (ukupni trošak iznosio je oko milijun i pol kuna), kao i drugi projekt koji je bio „težak“ oko milijun kuna. U oba slučaja provjerava se razdoblje od početka ovog desetljeća.

Istražitelji su tijekom srijede ujutro priveli Knežević i ostale osumnjičene, izuzet je opsežan dokazni materijal, a navodno i neki uređaji kupljeni nedavno, godinama nakon razdoblja koje je pod povećalom europskih istražitelja. Navodno postoje opsežni dokazi koji sugeriraju da je posao doista odrađen te da postoji i dokumentacija u tom smjeru, u što će obrana pokušati uvjeriti nadležne. Inkriminirajućih je, kako neslužbeno doznajemo, tek nekoliko poruka između osumnjičenih koje mogu imati dvojako značenje. Osumnjičeni tvrde kako su oba projekta u vrijeme nastanka prihvaćena bez ikakvih problema, da su i tada obavljene provjere te da je sve bilo „čisto“. Posao je, prema njihovim tvrdnjama, obavljen sukladno dokumentaciji jer u suprotnom ne bi ni dobili sredstva Europske unije.

Jučer je službeno objavljeno tek nekoliko rečenica na internetskim stranicama Ureda europskog javnog tužitelja.

„U suradnji s Policijskom upravom dubrovačko-neretvanskom, danas, 21. siječnja 2025., Ured provodi hitne dokazne radnje u Hrvatskoj.

Radnje se odnose na pet osoba i tri pravne osobe za koje postoji sumnja da su počinile kaznena djela subvencijske prijevare i krivotvorenja isprava u vezi s dvama projektima financiranima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Europskog socijalnog fonda (ESF).“