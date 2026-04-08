PUNO RADNIH MJESTA Grad Split odobrio je novo zapošljavanje u HNK-u: Evo tko se sve traži

Grad Split dao je suglasnost Hrvatskom narodnom kazalištu Split za popunjavanje 13 upražnjenih radnih mjesta, među kojima su umjetnička, tehnička i organizacijska zanimanja. Zaključak je donio gradonačelnik Tomislav Šuta.

Suglasnost je izdana na temelju Statuta Grada Splita i važećeg zaključka o zabrani zasnivanja radnih odnosa u Gradu Splitu, a odnosi se na radna mjesta na određeno i neodređeno vrijeme.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Najviše mjesta u baletu, operi i orkestru

Naime, prema odluci gradonačelnika, HNK Split može zaposliti korepetitora baleta, dva solista baleta I. grupe, prvog i drugog fagotista, drugog trombonista te djelatnika za udaraljke. U opernom ansamblu odobreno je zapošljavanje jednog solista opere I. grupe te dva prvaka opere.

Riječ je većinom o radnim mjestima na određeno vrijeme, a traži se visoka stručna sprema iz umjetničkog područja, odnosno odgovarajuće baletno obrazovanje za baletne pozicije. Osim umjetničkog kadra, HNK Split dobio je suglasnost i za zapošljavanje radnika pozornice II. na neodređeno vrijeme, voditelja Odjela kostimografske opreme te video realizatora. Za radnika pozornice traži se kvalifikacija tehničkog smjera, dok je za voditelja odjela predviđena visoka stručna sprema umjetničkog ili tehničkog smjera. Za radno mjesto video realizatora uvjet je srednja stručna sprema.

Sredstva za nova zapošljavanja osigurana su u Proračunu Grada Splita za 2026. godinu, u okviru programa kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti. Financiranje je predviđeno kroz stavku koja se odnosi na djelatnost HNK-a, Gradskog kazališta mladih i Gradskog kazališta lutaka.

HNK mora podnijeti izvješće o provedbi

Osim toga, kako otkrivaju iz Grada Splita, Hrvatsko narodno kazalište Split obvezno dostaviti pisano izvješće o realizaciji ove odluke gradonačelniku, i to putem Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam.