PUNO NOVIH RADNIH MJESTA Šuta odobrio nova zapošljavanja u "Vodovodu i kanalizaciji". Evo koga se traži

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta donio je zaključak kojim se daje suglasnost za zapošljavanje novih djelatnika u gradskom trgovačkom društvu "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Split. Odluka je donesena na temelju članka 52. Statuta Grada Splita te točke 2. Zaključka o zabrani zasnivanja radnih odnosa.

Prema odluci, "Vodovod i kanalizacija" dobiva odobrenje za zapošljavanje ukupno 19 novih radnika na različitim radnim mjestima. Među traženim profilima su tri vodoinstalatera, dva pomoćna radnika, tri stroja­ra, jedan dispečer u odjelu SDNU vodoopskrbe, jedan vodni redar, jedan diplomirani inženjer strojarstva, jedan diplomirani inženjer građevine, skladištar, dva stručna suradnika u odjelu prodaje, dva vozača, bravar zavarivač, zidar te jedan pomoćni radnik u građevinskoj grupi.

Zapošljavanje će se provesti putem ugovora o radu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci.

Uprava društva obvezna je raspisati javni natječaj za navedena radna mjesta te o provedenom postupku dostaviti izvješće gradonačelniku.