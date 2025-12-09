Puni se zatvor na Bilicama: Splićanin (50) završio iza rešetaka

Sud je odredio zadržavanje 50-godišnjem muškarcu prema kojem su policijski službenici postupali tijekom kontrole prometa i utvrđeno je da je počinio četiri prekršaja. Predan je u zatvor jer u je sud odredio da će biti zadržan do 21. prosinca 2025.godine a nakon toga će biti donesena odluka o odgovornosti za počinjene prekršaje.

Utvrđeno je da je upravljao vozilom iako mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta dok ne obavi izvanredan liječnički pregled, ima aktivnu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom. Preliminarno testiranje na prisutnost droga je bilo pozitivno nakon čega 50-godišnjak odio obaviti liječnički pregled. Vozilu je istekla prometna dozvola na više od 15 dana, a vozač nije imao ni osobnu iskaznicu. Policijski službenici su od njega privremeno oduzeli vozilo kako bi ga spriječili u daljnjem činjenju prekršaja.

Uhićen je i odveden na sud jer je 50-godišnjak uporni povratnik u činjenju prometnih prekršaja koji je do sada dva puta pravomoćno kažnjen zbog počinjenja teških prometnih prekršaja, a još jedna postupak mu je u tijeku. Uz zadržavanje sudu je predloženo da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 90 dana.