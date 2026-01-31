Pun HNK u čast 75 godina KUDŽ Filip Dević: Tražilo se mjesto više, Splićani u publici i zapjevali

Kulturno-umjetničko društvo Filip Dević kroz više od sedam desetljeća ostavilo ne neizbrisiv trag u životima svojih članova; jer, kako se često kaže: jednom Devićevac, uvijek Devićevac.

Društvo i danas djeluje kroz brojne sekcije: dramsku, folklornu, mandolinski i narodni orkestar, limenu glazbu, pjevačke sastave, foto i dopisničku sekciju, klape te folklornu sekciju. Gotovo da nema mjesta u kojem nisu nastupali: pokorili su Europu, ali i druge kontinente, a brojne nagrade svjedoče o kvaliteti i predanosti njihova rada.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Danas Društvo okuplja oko 200 aktivnih članova, što ga čini jednim od najbrojnijih i najraznovrsnijih u Hrvatskoj; jer, kako mnogi ističu, nitko nema toliku širinu djelovanja kao KUDŽ Filip Dević.

U čast 75 godina postojanja, održali su svečani koncert u splitskom HNK, a u sklopu večerašnjeg programa publici su se predstavile gotovo sve sekcije Društva, izuzev glazbene škole.

Večer je započela nastupom Mješovitog zbora izvedbama pjesama „Merjane, Merjane“ i „Šjora Dome“, čime je odmah postavljen svečani i emotivni ton večeri. Nije bez razloga često čuti kako „nema KUD-a koji je toliko raspjevan kao Devičevci“.

Publika je svaki nastup popratila velikim pljeskom, mnoge je u sjedalima uhvatio ritam pa su čak i zapjevali.

Muška klapa „Filip Dević“ osnovana je davne 1962. godine i jedna je od najstarijih aktivnih klapa. Repertoar klape sačinjavaju uglavnom izvorni napjevi i klapske skladbe vezane uz stari Split i Dalmaciju, ali i obrade zabavnih skladbi. Izvedbu karakterizira specifičan zvuk i prepoznatljiv serenadni stil pjevanja.

Dugogodišnja je učesnica Festivala dalmatinskih klapa u Omišu, klapa sa najviše nastupa, i gdje se svrstala u red najtrofejnijih klapa. Redovito sudjeluje i na svim značajnijim susretima klapa.

Pred njima su još mnoge godine zajedničkog pjevanja, a večeras su za publiku izveli "Jur večernjica gori" i "Lipe riči".

Nakon njih publika je imala vidjeti što rijetko tko može na jednom mjestu: prošlost, sadašnjost i budućnost KUDŽ Filip Dević, jer su na pozornicu stigli plesači - od najmlađih do najstarijih. Na publici je bilo da pljeskom odluče o najboljima.

Zapjevala je i mješovita klapa, ali i ženska klapa - prva ženska klapa osnovana na ovim područjima.

Limena glazba splitskih željezničara osnovana je daleke 1939. godine i na izvjestan način je prethodnica svih ostalih sekcija iz kojih je kasnije 1950. godine formiran KUDŽ „Filip Dević“. Postupno se iz tamburaškog orkestra formira tamburaško – mandolinski orkestar s članovima proizašlim iz Škole mandoline koja djeluje pri Društvu.

Večer je nastavila u istovrsnom raskošnom i bogatom tonu, gdje su članovi ovog dugovječnog i cijenjenog KUD-a pokazali sve svoje talente i sposobnosti, na oduševljenje publike.

Pokrovitelji obilježavanja ovog značajnog jubileja Društva su Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinska županija te Grad Split.

Donosimo vam sam djelić atmosfere iz HNK.