Puljkova obiteljska slika iz Barcelone je apsolutni hit, dobila je gotovo 5000 lajkova

Ivica Puljak jučer je oduševio javnost fotografijom iz Barcelone na kojoj je pozirao sa suprugom Marijanom, kćerima Ivom i Emom te sinom Tomom i njegovom djevojkom. Povod okupljanja obitelji u Španjolskoj bila je obrana doktorata najstarije kćeri Eme.

"Naša Ema je upravo obranila doktorat na sveučilištu u Barceloni!

Doktorat ima naslov “Quantum-inspired Machine Learning for High Energy Physics Applications”, a izradila ga je u CERN-u u okviru “Quantum Technology Initiative” i u Barcelona Supercomputing Center, a obranila na Universitat Autonoma de Barcelona. Ovo je veliki dan za našu Emu i za cijelu našu veliku obitelj. Neopisivo smo ponosni i sretni", napisao je Puljak.

Slika mlade doktorice znanosti i obitelji oduševila je javnost u Hrvatskoj te je od jučer skupila gotovo 5000 lajkova. Puljcima su u komentarima čestitali brojni Splićani, ali i ekipa iz svih dijelova Hrvatske.