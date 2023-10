PULJAK U SABORU: "Za građevinski nered odgovorni su loši zakoni i ignoriranje struke"

„Uvođenje reda u Hrvatskoj uvijek ide u korist većine građana jer građani žele jednostavnost. Stranka Centar na svim razinama radi na uvođenju reda jer samo tako možemo biti usmjereni prema većini građana i stvaranju države u kojoj su pravila jednaka za sve, a to je ono što HDZ i interesne skupine ne žele“, kazao je na konferenciji za medije predsjednik stranke Centar Ivica Puljak, predstavivši nagrađivanog arhitekta i stručnjaka za prostorno planiranje, potpredsjednika stranke Marina Račića, koji će za Centar biti voditelj svih politika vezanih za izgradnju, prostorno uređenje i urbanizam.

Puljak je istaknuo da su za modernu europsku zemlju, a to je Hrvatska kakvu žele i kakva može biti, nužne promjene zakona koje bi znatno ubrzale izdavanja građevinskih dozvola i dokinule potrebu za nelegalnom gradnjom, ali i izrada novog Zakona o prostornom uređenju.

Kako je pojasnio Račić, postupak izdavanja građevinskih dozvola je spor, kompliciran, nesiguran i skup. „Nelegalna gradnja cvate i nakon paušalne legalizacije jer Hrvatska ima nepotrebno kompliciran i skup postupak izdavanja građevinske dozvole. Uz to, Hrvatska već deset godina ima na snazi neprovediv Zakon o prostornom uređenju, ali je vlast toliko nerazumna da je pokrenula izradu pravilnika na temelju tog istog zakona, da tu neprovedivost još više zakomplicira. Struka jednoglasno kaže da se to prestane raditi, ali tko još drži do struke u ovoj državnoj vlasti?“, pita se Račić.

Stoga predlaže da se građevinske dozvole izdaju na temelju idejnog projekta, naglašavajući da u uređenim zapadnoeuropskim zemljama nikome ne pada na pamet graditi bez dozvole jer je njeno izdavanje jednostavan, jasan, financijski prihvatljiv i izvjestan proces. „Osim toga, gradnjom bez dozvole upadaju u veliki financijski i pravni problem. U Hrvatskoj u neizvjesnost upadate kad krenete 'tražiti papire'“, pojašnjava Račić.

Stranka Centar se, kako ističe, zalaže za provediv i građanima susretljiv zakon. Jednostavnom korekcijom Zakona o gradnji on bi postao učinkovit, a postupak za građane jednostavniji, brži i u procesu ishodovanja građevinske dozvole dvostruko jeftiniji, jer bi se ishodovanje temeljilo na idejnom projektu, a ne šest krivo usmjerenih projektnih mapa. Cjelokupan program urbanizma, prostornog uređenja i graditeljstva stranke Centar naglašava, osuvremenit će, pojednostaviti i puno bolje zaštititi najvrjedniji hrvatski resurs, a to je prostor.

„Ne samo da imamo krivi Zakon o gradnji, već i neprovediv Zakon o prostornom uređenju. Na snazi je već deset godina, ali po njemu nije izrađen niti jedan novi prostorni plan. Rade se isključivo izmjene i dopune starih planova. Iako ga zato pod hitno treba mijenjati, upravo prema njemu trenutno se priprema Pravilnik o prostornim planovima. Taj Pravilnik će cijeli proces hitne potrebe za novim zakonom gurnuti u slijepi i besmislenu ulicu. Cijela se struka, Hrvatska komora arhitekata, digla na noge i poslala analizu ministarstvu s desetak puta ponovljenim zaključkom: neprovedivo. Ali, tamo struku nitko ne samo da ne sluša, nego se očito i ne boji biti nestručan i za državu štetan“, pojašnjava.

Račić zaključuje da nijedan trenutno važeći prostorni plan u Hrvatskoj nije izrađen na temelju Zakona kojem sada žele prikrpati sporni Pravnilnik. „Zamislite koja je to procedura da sada sve planove moramo mijenjati. Sve. Od prostornih planova županija, preko generalnih urbanističkih planova pa do planova provedbene razine. Pričamo o desetljeću posla. Želimo li kompletno blokirati investicije? Gradnju? Poduzetnike koji bi otvarali nove pogone? Mogućnost da si obitelji sagrade krov nad glavom“, pita se potpredsjednik Centra, zaključujući da struka ima rješenje, samo je politika treba pitati i to rješenje uvažiti.