Puljak u Saboru: "Država se širi dok građani jedva preživljavaju, 600 milijuna eura potrošeno na nova zapošljavanja"

Saborska zastupnica Marijana Puljak upozorila je u Saboru na, kako je rekla, „sustavni paradoks upravljanja državom“, istaknuvši da se u vrijeme visoke inflacije i rasta cijena povećava broj zaposlenih u javnom sektoru.

Prema njezinim riječima, u posljednje dvije godine broj zaposlenih na državnom proračunu porastao je za oko 12.500 ljudi, što, kako tvrdi, predstavlja dodatni trošak od više od 300 milijuna eura godišnje.

„Svaki zaposleni u javnom sektoru u prosjeku košta oko 25.000 eura godišnje. To znači da je u dvije godine potrošeno oko 600 milijuna eura više nego ranije“, poručila je Puljak, dodajući kako se taj novac, umjesto za građane, koristi za širenje administracije.

Posebno se osvrnula na strukturu zapošljavanja, navodeći kako je dio novih radnih mjesta otvoren u zdravstvu i obrazovanju, što smatra opravdanim samo ako donosi konkretne rezultate.

„Liste čekanja se ne smanjuju, a broj učitelja raste unatoč padu broja učenika. Problem je što se ne prati učinkovitost sustava“, istaknula je.

Kritizirala je i teritorijalni ustroj države, navodeći kako velik broj općina ne pruža osnovne javne usluge građanima, već služi kao administrativni aparat bez stvarne funkcije.

Puljak je upozorila da se proračunski prihodi povećani zbog inflacije ne vraćaju građanima kroz rasterećenje ili veće mirovine, već se, kako tvrdi, koriste za održavanje „glomaznog sustava“.

U svom govoru pozvala je na reforme temeljene na stručnim analizama te najavila okrugli stol o decentralizaciji i upravljanju državom, koji će se održati u Saboru.

Zaključila je kako je, prema njezinom mišljenju, nužno preispitati način upravljanja javnim novcem i okrenuti se promjenama koje će, kako je rekla, sustav učiniti učinkovitijim i usmjerenim na građane.