Puljak u Banovini skoro dočekala ponoć: "U podjeli plijena, Kerum je dobio kulturu. Ucjena gradonačelnika nije uspjela"

Jučerašnja sjednica Gradskog vijeća Grada Splita donijela je dva ključna raspleta: prijedlog rebalansa proračuna nije dobio podršku većine vijećnika, dok je istovremeno izglasano novo ustrojstvo gradske uprave koje će značajno promijeniti način funkcioniranja gradskih odjela.

Rebalans od 40 milijuna eura srušen u vijeću

Vijećnici su raspravljali o IV. izmjenama i dopunama proračuna za 2025. godinu, vrijednim oko 40 milijuna eura. Pročelnica Upravnog odjela za ekonomske poslove, Olenka Dadić, naglasila je da se radi o tehničkom rebalansu potrebnom zbog nesrazmjera u proračunu, neosiguranih sredstava za već potpisane ugovore te promjena u dinamici realizacije projekata.

Upozorila je i da bi odbijanje prijedloga moglo ugroziti isplatu plaća u tvrtki Promet i pojedinim gradskim ustanovama, kao i dovršetak projekata koji su već u visokoj fazi realizacije.

Ipak, nakon rasprave prijedlog nije prošao — 14 vijećnika glasalo je “za”, a 15 “protiv”.

Gradonačelnik Tomislav Šuta (HDZ) najavio je da će, zbog takvog ishoda, pokrenuti financijski nadzor kako bi se utvrdilo pravo stanje i eventualne odgovornosti.

Usvojeno novo ustrojstvo: s 9 na 15 odjela

Dok rebalans nije dobio prolaz, vijećnici su podržali novi model organizacije gradske uprave. Prema usvojenom prijedlogu, gradska uprava će se širiti s dosadašnjih devet na 15 upravnih tijela.

Novi ustroj uključuje rasterećenje Službe društvenih djelatnosti, osnivanje posebnog Upravnog odjela za promet, specijalizaciju i jasniju podjelu poslova među uredima i bržu provedbu odluka i bolju koordinaciju odjela.

Kako je pojašnjeno na sjednici, dosadašnji model pokazao se nedostatnim zbog preopterećenosti pojedinih odjela širokim spektrom nadležnosti.

Puljak: “Ucjena nije uspjela, Kerum je dobio kulturu”

Nakon sjednice oglasila se vijećnica stranke Centar, Marijana Puljak, koja je u objavi na društvenim mrežama oko ponoći oštro kritizirala usvajanje novog ustrojstva, tvrdeći da se radi o političkom pogodovanju koalicijskim partnerima gradonačelnika Šute.

Puljak je, između ostalog, napisala:

“Rebalans proračuna nije prošao. Ucjena gradonačelnika nije uspjela.

Prošla je zato nova organizacija gradske uprave, otvoren je put namirivanju koalicijskih partnera.

U podjeli plijena, Kerum je dobio kulturu, to je danas bilo sasvim jasno.

Laku noć, Splite.”

Iz gradonačelnikovog kruga ranije su isticali kako je reorganizacija isključivo reformska, a ne politička odluka, te da će donijeti bržu i učinkovitiju gradsku upravu.

Nastavak političkih tenzija

Neizglasani rebalans otvara niz pitanja, uključujući potencijalne blokade isplata i sporije financiranje gradskih službi.