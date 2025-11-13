Puljak u Banovini skoro dočekala ponoć: "U podjeli plijena, Kerum je dobio kulturu. Ucjena gradonačelnika nije uspjela"

Jučerašnja sjednica Gradskog vijeća Grada Splita donijela je dva ključna raspleta: prijedlog rebalansa proračuna nije dobio podršku većine vijećnika, dok je istovremeno izglasano novo ustrojstvo gradske uprave koje će značajno promijeniti način funkcioniranja gradskih odjela.
Rebalans od 40 milijuna eura srušen u vijeću
Vijećnici su raspravljali o IV. izmjenama i dopunama proračuna za 2025. godinu, vrijednim oko 40 milijuna eura. Pročelnica Upravnog odjela za ekonomske poslove, Olenka Dadić, naglasila je da se radi o tehničkom rebalansu potrebnom zbog nesrazmjera u proračunu, neosiguranih sredstava za već potpisane ugovore te promjena u dinamici realizacije projekata.
Upozorila je i da bi odbijanje prijedloga moglo ugroziti isplatu plaća u tvrtki Promet i pojedinim gradskim ustanovama, kao i dovršetak projekata koji su već u visokoj fazi realizacije.
Ipak, nakon rasprave prijedlog nije prošao — 14 vijećnika glasalo je “za”, a 15 “protiv”.
Gradonačelnik Tomislav Šuta (HDZ) najavio je da će, zbog takvog ishoda, pokrenuti financijski nadzor kako bi se utvrdilo pravo stanje i eventualne odgovornosti.
Usvojeno novo ustrojstvo: s 9 na 15 odjela
Dok rebalans nije dobio prolaz, vijećnici su podržali novi model organizacije gradske uprave. Prema usvojenom prijedlogu, gradska uprava će se širiti s dosadašnjih devet na 15 upravnih tijela.
Novi ustroj uključuje rasterećenje Službe društvenih djelatnosti, osnivanje posebnog Upravnog odjela za promet, specijalizaciju i jasniju podjelu poslova među uredima i bržu provedbu odluka i bolju koordinaciju odjela.
Kako je pojašnjeno na sjednici, dosadašnji model pokazao se nedostatnim zbog preopterećenosti pojedinih odjela širokim spektrom nadležnosti.
Puljak: “Ucjena nije uspjela, Kerum je dobio kulturu”
Nakon sjednice oglasila se vijećnica stranke Centar, Marijana Puljak, koja je u objavi na društvenim mrežama oko ponoći oštro kritizirala usvajanje novog ustrojstva, tvrdeći da se radi o političkom pogodovanju koalicijskim partnerima gradonačelnika Šute.
Puljak je, između ostalog, napisala:
“Rebalans proračuna nije prošao. Ucjena gradonačelnika nije uspjela.
Prošla je zato nova organizacija gradske uprave, otvoren je put namirivanju koalicijskih partnera.
U podjeli plijena, Kerum je dobio kulturu, to je danas bilo sasvim jasno.
Laku noć, Splite.”
Iz gradonačelnikovog kruga ranije su isticali kako je reorganizacija isključivo reformska, a ne politička odluka, te da će donijeti bržu i učinkovitiju gradsku upravu.
Nastavak političkih tenzija
Neizglasani rebalans otvara niz pitanja, uključujući potencijalne blokade isplata i sporije financiranje gradskih službi.