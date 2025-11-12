Izvješće predsjednika Hajduka: Klub prošlu godinu završio s gubitkom od 10,7 milijuna eura, Bekavac podsjetila na akumulirani gubitak od 40 milijuna

Nakon kraće pauze, dogovoreno je brisanje potraživanja u zastari, ali i objava dužnika, fizičkih osoba.

Od 30 prisutnih, jednoglasno je usvojena odluka o otpisu potraživanja. Šokantno! Jednoglasno, a i vladajući su prihvatili Ivoševićev amandman!

Na redu je financijski izvještaj HNK Hajduk za 2024. godinu. Predsjednik Ivan Bilić je u velikoj sali, postavile su se osnove za poslovanje u ovoj godini...

-Završili smo godinu s gubitkom od 10 milijuna i 730 tisuća eura. Nisu nam se dogodili neki transferi koji su se trebali dogoditi... Kraj ove godine bi trebali dočekati s nešto iznad pet milijuna i plusu.

Cijele godine imamo situaciju kompleksne likvidnosti, ali plaće smo uspijevali isplatiti na vrijeme, zahvaljujem i dobavljačima... - ukratko je kazao predsjednik Hajduka, dodajući kako su Bili, za razliku od ostalih u HNL-u, imali najviše mladih igrača u rosteru prvog tima.

Krenulo se s pitanjima, Lidija Bekavac je podsjetila, odnosno pitala što je s akumiliranim gubitkom od preko 40 milijuna eura, kazala kako je Hajduk 'rizičan, nelikvidan, a ima i obaveze za faktoring'.

Ivošević je pokušao tobože objasniti situaciju, jer 'i puno veći klubovi imaju sličnih problema'...

Financijsko izvješće predsjednika Hajduka Ivana Bilića za 2024. prihvaćeno je gotovo jednoglasno, samo je dvoje suzdržanih vijećnika.