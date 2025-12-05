Puljak organizira predavanje o umjetnoj inteligenciji: "Hoćemo li uskoro stvoriti superinteligenciju?"

Bivši gradonačelnik Splita Ivica Puljak objavio je poziv na javno predavanje i diskusiju pod naslovom "Umjetna inteligencija – prijetnja za budućnost čovječanstva ili prilika za neviđeni prosperitet". Predavanje će se održati u utorak, 9. prosinca 2025. godine u 19 sati na FESB-u, u dvorani A100.

Puljak u objavi ističe da je rasprava o umjetnoj inteligenciji "najvažnija diskusija u povijesti svijeta" te poziva sve da u njoj sudjeluju. Najavljuje da će se na predavanju govoriti o tome što je umjetna inteligencija, koji algoritmi stoje u pozadini tehnoloških rješenja koja se sve više koriste u svakodnevnom životu, te je li AI najveća prijetnja ili najveća prilika u povijesti ljudskog roda.

"Diskusija o umjetnoj inteligencija najvažnija je diskusija u povijesti svijeta. Svi u njoj trebamo sudjelovati. Što je to umjetna inteligencija? Kakvi kakvi algoritmi su u pozadini tehnoloških rješenja koja sve više koristimo u svakodnevnom životu? Je li umjetna inteligencija najveća prijetnja ili najveća prilika u povijesti ljudskog roda? Hoćemo li uskoro napraviti superinteligenciju? Koji su glavni igrači na svjetskoj razini? Što u svemu tome ima za nas, kako se mi možemo postaviti i što bi trebali napraviti da umjetna inteligencija postane najbolja prilika za naš osobni, a i društveni, napredak? Dođite i prodiskutirajmo zajedno ove teme", objavio je bivši gradonačelnik Grada Splita.