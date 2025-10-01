Puljak opisala nered u Vijeću Europe: Predsjedavajući pokušao prekinuti raspravu o Srbiji

Jutros je u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe došlo do žustrih tenzija tijekom rasprave o političkoj krizi u Srbiji. Predsjedavajući je u jednom trenutku pokušao prekinuti sjednicu iako je, prema rasporedu, ostalo još petnaestak minuta za govornike.
Takva odluka izazvala je revolt zastupnika u dvorani. Gotovo svi prisutni pobunili su se i zahtijevali nastavak rasprave, pozivajući se na proceduru i pravilnike. Sama rasprava o proceduralnim pitanjima trajala je dulje nego što bi trajao preostali dio izlaganja.
Na kraju je predsjedavajući popustio i dopustio još nekoliko govornika, među kojima je bila i hrvatska zastupnica Marijana Puljak, koja je tako uspjela sudjelovati u debati.
