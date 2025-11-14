Puljak objavio: "Doktorirala je Ana Šćulac"

Na jednom od najuglednijih europskih sveučilišta, pariškoj École Polytechnique, danas je doktorirala Ana Šćulac, asistentica na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (FESB). Ana je svoj doktorski rad obranila iz područja eksperimentalne fizike visokih energija, s naglaskom na rekonstrukciju elektrona i potragu za proizvodnjom dva Higgsova bozona na LHC-u, detektorom CMS u CERN-u.

Čestitke Ani, njezinoj obitelji i svim suradnicima uputio je i Ivica Puljak, bivši gradonačelnik Splita i znanstvenik, koji je ujedno bio mentor i Ani i njezinu bratu Toniju.

Najviša ocjena komisije i vrhunska razina izlaganja

Prema Puljkovim riječima, Ana je tijekom obrane pokazala iznimnu kompetenciju i sigurnost u prezentaciji, kao i vrhunsku razinu razumijevanja složene znanstvene materije. Komisija joj je dodijelila najvišu moguću ocjenu, potvrđujući kvalitetu i relevantnost njezina istraživačkog rada.

"Ana je izvrsna mlada znanstvenica. Doktorat koji je izradila, prezentacija na obrani, odgovori na pitanja i vladanje materijom bili su na najvišoj znanstvenoj razini", poručio je Puljak, dodajući kako su svi prisutni, a posebno Anini roditelji i brat Toni, s ponosom pratili ovaj trenutak.

Ivica Puljak istaknuo je i osobnu dimenziju ovog uspjeha, naglasivši kako je mentorstvo ujedno privilegija i najveća nagrada za svakog profesora.

"Posebno mi je zadovoljstvo što sam bio mentor i Ani i Toniu, sestri i bratu koji su postali znanstvenici na svjetskoj razini, svojim talentom, ali i izvanrednim radom i zalaganjem. Za jednog profesora nema veće nagrade nego vidjeti da njegovi studenti postignu izvanredne rezultate i postanu bolji od njega", rekao je.

Mladi koji daju nadu

Puljak je naglasio i širi značaj ovakvih ostvarenja, poručivši da upravo mladi poput Ane i Tonija pokazuju kako Hrvatska ima izniman znanstveni potencijal.

"Ana i Toni su primjeri mladih ljudi zbog kojih sam ja optimist. Sve što treba dati njima i drugima poput njih jest sloboda stvaranja i uvjeti da tu slobodu pretvore u bolju budućnost za sve nas. Oni će to i napraviti", istaknuo je.