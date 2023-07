PULJAK O SITUACIJI S TURISTIMA "Život u staroj gradskoj jezgri je težak. Barove i noćne klubove u zaštićenom UNESCO području odobrili su konzervatori..."

Ponašanje mladih turista u staroj jezgri Splita glavna je tema u medijima već tjednima i danima. Tema je postala dodatno "užarena" ne samo zbog reakcije stanovnika ovog dijela grada nego i kotrljajuće kampanje.

Danas se na ovu temu opširnijom objavom oglasio i splitski gradonačelnik Ivica Puljak. Smatra da se bi represija donijela neželjene rezultate, a slaže se da je život u staroj gradskoj jezgri ljeti težak.

Njegovu objavu možete u nastavku pročitati u cijelosti:

"Prema posljednjim podacima Turističke zajednice, Grad Split bilježi rast u noćenjima i dolascima turista. Paralelno imamo i porast broja iznajmljivača. Sve ukazuje da je Split itekako poželjna turistička destinacija i da se na turizam oslanja velik broj naših građana. Turizam je i dalje generator koji pokreće ekonomiju našeg grada, županije, ali i cijele Hrvatske. To su činjenice, sa svim dobrim i manje dobrim posljedicama.

Činjenice su i to da nam se struktura gostiju promijenila, i to ne preko noći, ne ove ili prethodne godine, već se to događalo godinama. Upirati prstima u nekoga ili navoditi samo jedan razlog, potpuno je suludo. Kako to neki, kojima je turizam posao, predstavljaju, čak i tragikomično.

Split je prepun gostiju raznih struktura, nacionalnosti, dobi i afiniteta. Mnogu uživaju u prirodi, kulturi, koncertima, festivalima. Hvale nas renomirani strani mediji. Da, zadnjih godina sve više mladih, među kojima ima i onih koji se ponašaju neprimjereno i neprihvatljivo.

Svjesni toga, još ove zime krenuli smo u proces izrade nove Odluke o javnom redu i miru i prvi puta aktivirali jedine alate i resurse koji su lokalnoj samoupravi na raspolaganju. Komunalni redari aktivno i prema svojim ovlastima provode SVE mjere koje su im na raspolaganju i pritom se suočavaju sa situacijama koje nisu ugodne.

Barove i noćne klubove u zaštićenom UNESCO području odobrili su konzervatori. Jesu nas pitali što mislimo o tome? Ne. I od toga sve počinje.

Sada svi na žalost govorimo o represiji u otvorenom, mediteranskom turističkom gradu, i to rastužuje. Komunalni redari i policija zaduženi su za provođenje Odluke o javnom redu i miru, dok je provođenje Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira u domeni isključivo policije. Ovo nije prebacivanje odgovornosti i siguran sam da splitska policija radi koliko može s ljudima koje ima. Sastajali smo se u pripremi sezone, sastat ćemo se i sutra te ćemo vidjeti što još zajedno možemo učiniti. Ali činjenica je da su njihove ovlasti šire i da svi očekujemo njihov veći angažman.

S Turističkom zajednicom smo pripremili i tražili pojačano i ciljano informiranje o pravilima ponašanja koja vrijede za sve.

Život u staroj gradskoj jezgri (SGJ) u sezoni nije lak. SGJ privlači svake godine sve više gostiju, a mi činimo sve što možemo da uskladimo potrebe stanovnika i želje turista. Turizam se događa ne samo u SGJ već u cijelom Splitu, od Slatina do Srinjina. Tisuće gostiju nam dolazi, još uvijek smo, pored svih drugih gradova i zemalja, poželjna destinacija mnogima i svi su nam gosti dobrodošli.

Kako bi Split ostao otvoren i privlačan grad ugodnog života, koncentrirajmo se svatko na svoj posao i okvire ovlasti. Špica sezone je pred nama. Gradska uprava će provoditi sve one mjere koje su nam na raspolaganju da suživot građana i turista u sezoni protekne što lakše i ugodnije za sve.

Bilo bi lijepo da se svi zajedno koncentriramo na to", poručio je Puljak.