Puljak o ministrici: "Ne zna elementarne informacije o širenju svinjske kuge"

„Hrvatska je širenje afričke svinjske kuge dočekala nespremno, aljkavo i nekonzistentno, ali ne zbog stručnih razloga već zbog HDZ-ove politike.

Način na koji je ova vlast dočekala, pripremila se i djelovala u vezi s afričkom svinjskom kugom najlakše je opisati riječima predsjednika Vlade Andreja Plenkovića koje je jednom prilikom u Saboru rekao – 'Mogu što hoću'“.

Istaknula je to saborska zastupnica Centra Marijana Puljak na konferenciji za medije u Osijeku, ustvrdivši da HDZ u svojoj političkoj bahatosti računa na glasove Slavonaca bez obzira na to koliko im Slavonija bila nebitna. „HDZ je uvjeren da glasove Slavonaca ima ma što im radio i kako se prema njima odnosio. HDZ-ove politike dovele su do najvećeg iseljavanja u povijesti, iseljavanja s plodne ravnice najpogodnije za život u cijeloj Europi. Hrvatsku i Slavoniju nisu pripremile na afričku svinjsku kugu, pa za razliku od drugih država nema nikakvog jasnog i konzistentno plana njezinog suzbijanja niti pod cijenu uništenja cijelog svinjogojstva“, rekla je Puljak, dodajući da ministrica Marija Vučković, koja je već trebala biti bivša, ne zna elementarne informacije, poput one kako je ta bolest ušla u Hrvatsku niti kako se po Slavoniji širi pa je možemo očekivati i u drugim županijama.

Puljak je pojasnila da se Vlada i nadležno ministarstvo nisu usudili provoditi oštre i trenutačne mjere na prvu pojavu svinjske kuge, a sada dezinformiraju javnost o svim bitnim okolnostima širenja te bolesti. „Tako, ali i još gore po Slavoniju bit će i dalje, jer HDZ zaključuje da mu se maćehinski odnos prema Slavoncima isplati. Tu ubiru najviše zastupnika i tu bez problema osvajaju vlast u svih pet županija. Važnije im je da uspješno uklone građanski dio populacije iz Slavonije nego da na Slavoniju potroše imalo svoje pažnje pa im iseljavanje mladih i obrazovanih ne smeta“, smatra zastupnica.

Prema njezinom mišljenju, Slavonija treba odgovoriti HDZ-u građanskom reakcijom, dostojanstvom i podignutom glavom prema drukčijim politikama na svim razinama. „Tada će se na prirodne i društvene krize i probleme, kojih uvijek može biti, spremati na vrijeme, jasno, otvoreno, iskreno i učinkovito. Briga o svim aspektima života u Slavoniji, briga o Slavoniji kao mjestu življenja na razinama zasluženog visokog standarda bit će moguća kad građani u Slavoniji odluče da ih HDZ, pa i druge njihove desne sestrinske opcije, ne mogu više držati u strahu od budućnosti bez HDZ-a“, zaključila je Puljak.