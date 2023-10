PULJAK O DUHU HDZ-A: Hrvatska nema šanse bez nestanka HDZ-a s političke scene

"Hrvatska javnost je neki dan mogla čuti izjavu šefa europskih pučana Manfreda Webera da je duh HDZ-a duh Hrvatske, čime je poistovjetio Hrvatsku s HDZ-om i potvrdio da je ta stranka privatizirala ovu državu. Nesmotreni šef pučana tom je izjavom, međutim, potpuno na tragu naše teze 'Ili HDZ ili Hrvatska'. Jer ako je HDZ nad sve što je Hrvatska natkrio svoj duh, onda Hrvatska nema šanse biti država svih svojih građana bez nestanka HDZ-a s političke scene“, poručila je saborska zastupnica Centra Marijana Puljak na konferenciji za medije.

Kako je dodala, možda gospodin Weber želi da Hrvatska ostane zarobljena u duh HDZ-a pa mu netko treba reći kako taj duh izgleda.

"To je duh korupcije, klijentelizma, nepotizma, namještenih natječaja pa i krađe novca iz europskih fondova“, rekla je Puljak, podsjećajući da su samo tijekom prošle godine europski istražitelji u Hrvatskoj pokrenuli 23 istrage, uglavnom protiv palih ministarskih duhova iz HDZ-a, poput Gabrijele Žalac i Tomislava Tolušića.

"Ovih se dana zabavljamo duhom ministra Gordana Grlića Radmana, koji je toliko produhovljenda ga ove prizemne stvari s transparentnošću imovinske kartice doslovno iritiraju. Čovjek ima suvlasništvo u tvrtki koja se bavi truleži, pa mu zato toliko smrdi iz porezne kartice da ga je potpuno prožeo duh HDZ-a. Gospodine Weber, vi iz Europe znači Hrvatsku promatrate kao zemlju duha potpune korupcije kad nam svima namećete duh stranke osuđene za korupciju?“, upitala je zastupnica, navodeći i neke aktualne primjere.

"Vaš kolega Andrej Plenković i njegov duhovni HDZ su u braku s nekim medijima do razine bizarnosti"

"Dok se Europska unija sprema donijeti zakon o transparentnom odnosu politike i medija, pa da se točno zna tko, što i kako plaća medijima, vaš kolega Andrej Plenković i njegov duhovni HDZ su u braku s nekim medijima do razine bizarnosti. Mi čak imamo i fotografiju tog braka kojeg EU svojim propisima zapravo želi poništiti kao nevaljanog. Naš duhovni AP čak priprema zakon o gušenju istraživačkog novinarstva da se ne bi lako otkrivala korupcija duha koji guši Hrvatsku“, kazala je, ističu i zahtjev OECD-a, koji od Hrvatske traži da uvede javne natječaje za izbor članova NO-a, kako bi se smanjila korupcija u javnim tvrtkama. „Stranka Centar to je već uvela tamo gdje upravlja, u gradu Splitu, a na razini Hrvatske nam trebaju međunarodne organizacije zavrnuti ruku da se to uvede. Gospodine Weber, slažemo se, duh HDZ-a opsjeo je Hrvatsku do opasne razine poistovjećenja da se više nijedna HDZ-ova afera ne doživljava kao problem HDZ- a, nego kao stanje Hrvatske. Vi ste toliko u pravu da se više ne možete ni ne složiti s nama: Ili HDZ-Hrvatska ili Hrvatska-svih-građana. Odnosno, prizemno i jednostavno rečeno: Ili HDZ ili Hrvatska“, zaključila je Puljak.