Puljak nakon uhićenja Mikulića: "U normalnoj državi netko ne može ovako javno gaziti sustav"

Bivši splitski gradonačelnik Ivica Puljak oglasio se na društvenim mrežama. U objavi optužuje premijera Andreja Plenkovića da je znao za uhićenje Andrije Mikulića. Puljak zaključuje da se građani osjećaju nemoćno i pita tko uopće može osigurati barem osnovnu pravdu u ovakvoj situaciji.

"Što prvo promislite kad pročitate ovaj naslov? Kakav osjećaj to izazove u vama?

Kod mene: naprije šok, zatim nevjerica, onda bijes i na kraju osjećaj nemoći.

U jednom normalnom društvu bi trebali postojati osnovni mehanizmi pravde. Da netko ne može ovako otvoreno i javno lagati i gaziti cijeli sustav. Pa valjda je i malom djetetu jasno da je Plenković znao za uhićenje i da je zato smijenio svoga prijatelja i jednog od najbližih suradnika, Andriju Mikulića. Kojeg je on stavio na mjesto glavnog inspektora da druge građane drži u pokornosti, a da on sam krade u svoje ime i u ime stranke. Da druge ucjenjuje, iznuđuje i radi sve ono što inače rade mafijaške organizacije.

Što bi sada mogli napraviti da se zadovolji barem osnovna pravda:

- Možda da tužimo Turudića Turudiću za curenje informacija iz DORH-a?

- Ili da Plenkovića tužimo Turudiću za prevaru javnosti?

- Ili da Turudića tužimo Plenkoviću?

- Ili da Plenkovića tužimo Saboru?

- Ili da Turudića tužimo Saboru?

Što ili tko će nam pomoći u ovom slučaju?", objavio je Puljak.