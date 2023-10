Puljak: "Mladi mogu bez Hrvatske, ali Hrvatska ne može bez mladih"

"Mladima treba omogućiti da stvaraju, što je ujedno najviše što za njih možemo učiniti, a jedan od koraka da se to postigne su pošteni natječaji za zapošljavanje. To je spektakularna mjera do sada neviđena u Hrvatskoj, koju uspješno primjenjujemo u Splitu“, istaknuo je Ivica Puljak, dok se Mateo Žmak osvrnuo na izradu programa za mlade stranke Centar, čiji je cilj transformacija države na način da politika ne bude teret mladim ljudima, već da služi kao pomoć, kako bi svoje ambicije ostvarili upravo u Hrvatskoj.

„Mladi ljudi mogu bez Hrvatske, ali Hrvatska ne može bez mladih ljudi. Svaka ozbiljna i moderna zemlja sve svoje politike usmjerava prema budućnosti, a budućnost pripada mladima. Nažalost, Hrvatska za sada nije takva zemlja jer Vlada, HDZ i oni koji su upravljali Hrvatskom do sada, nisu napravili nijednu ozbiljnu reformu ili promjenu takvu da bi privukla mlade da ostanu u Hrvatskoj, umjesto da kupuju karte u jednom smjeru.“

Istaknuo je to na konferenciji za medije predsjednik Centra Ivica Puljak, naglašavajući da Centar aktivno radi na politikama usmjerenim prema mladima. „HDZ je kreirao državu u kojoj smo svi u konačnici siromašni. Mladim ljudima je, osim plaće, važna perspektiva i ambicija, koju u Hrvatskoj ne mogu realizirati i to je najveći problem za njih, ali i za nas“, rekao je Puljak, dodajući da bi stranka Centar htjela da mladi svoje ambicije realiziraju upravo u Hrvatskoj.

Govoreći o politikama za mlade, kao jednu od mjera istaknuo je priuštivo stanovanje, kroz primjenu jednog od uspješnih inozemnim modela koji se mogu preslikati u Hrvatskoj.

„Da bismo to realizirali, potrebna je promjena nacionalne politike. Sredstva namijenjena za priuštivo stanovanje treba uložiti na način da se lokalnim samoupravama pomogne da izgrade velike količine stanova za dugoročni najam, i to putem kredita kojim će se financijska sredstva rasporediti na dugi rok od 40 do 50 godina. Da bismo to realizirali, potrebna je promjena nacionalne politike“, pojasnio je Puljak.

Poruke mladima

Poručio je i da mladima treba omogućiti da stvaraju, što je ujedno najviše što za njih možemo učiniti.

„Jedan od koraka da se to postigne su pošteni natječaji za zapošljavanje. To je spektakularna mjera do sada neviđena u Hrvatskoj, koju primjenjujemo u Splitu“, rekao je Puljak.

Kako je istaknuo koordinator programa za mlade stranke Centar Mateo Žmak, dokaz da mladi mogu bez Hrvatske vidimo svakodnevno, u broju iseljenih mladih ljudi.

„Svaki mladi čovjek koji kupi kartu u jednom smjeru i ostavlja Hrvatsku iza sebe, šalje ozbiljnu poruku ovakvoj Hrvatskoj da može bez nje. Nisam uvjeren je li Hrvatska svjesna činjenice da obrnuta teza ne vrijedi, odnosno da bez mladih ljudi ne može. S njima trenutno igra 'utakmicu' koju će sigurno izgubiti.

„Stotine tisuća mladih ljudi koji su otišli iz Hrvatske to su napravili jer ih je Hrvatska izdala. Mahom je riječ o visoko obrazovanim i kvalitetnih ljudima, a očito takvi ne trebaju Hrvatskoj jer je ona sama sebi dovoljna. Politika koja se trenutno vodi, upravo to i pokazuje. Upletena je u sve pore društva pa sukladno tome i u živote mladih ljudi. To je glavni razlog masovnog iseljenja“, pojasnio je Žmak.

Za izradu politika za mlade stranke Centar sebi je, kaže, zadao težak zadatak – kreirati program čiji je cilj transformacija države na način da politika ne bude teret mladim ljudima, nego da služi kao pomoć, kako bi mladi ljudi svoje ambicije ostvarili upravo u Hrvatskoj i da ne moraju bježati u strani svijet.

„Činjenica je da mladi nisu zainteresirani za politiku i od toga ne treba bježati. Ali im trebamo dokazati da u Hrvatskoj možemo bolje, da ovdje ima mjesta za kvalitetan život, rast i osobni razvoj i napredak, bio on poslovni ili privatni“, rekao je Žmak, zaključivši da Hrvatskoj nasušno trebaju mladi ljudi.