Puljak: "Ministar Piletić mora otići"

"Ministre Piletiću, vrijeme je da podnesete ostavku. Ministar koji dopusti da ljudi umiru čekajući pravo koje im po zakonu pripada, ne može ostati ministar", poručila je saborska zastupnica Centra Marijana Puljak, komentirajući nepravomoćnu presudu Upravnog suda u Zagrebu, koji je utvrdio da sustav socijalne skrbi mora nastaviti s postupkom dodjele inkluzivnog dodatka i onim osobama koje su predale zahtjev, a preminule prije donošenja rješenja.

"Od svih ministara koji su otišli iz vlada Andreja Plenkovića, nijedan nije ostavio ovako teške posljedice. Sustav je zakazao do te mjere da su ljudi umirali čekajući svoje zakonsko pravo. U Hrvatskoj je oko 15 tisuća ljudi umrlo čekajući rješenje o inkluzivnom dodatku, ne zato što nisu imali pravo na dodatak, nego zato što država mjesecima, a često i dulje, nije donosila rješenja“, rekla je Puljak, pojašnjavajući da je nakon smrti svih tih ljudi sustav postupke obustavljao, a obiteljima poručivao da im ne pripada ništa.

„Sada kada je Upravni sud jasno naredio da se zaostali inkluzivni dodatak mora isplatiti nasljednicima, jasno je kako je država bila u krivu. Ovakav neuspjeh socijalne politike i nepoštivanje zakona nije statistika. To su životi, patnja i uskraćeno dostojanstvo teško bolesnih ljudi na kraju života. Najveću odgovornost snosi Andrej Plenković, koji je okretao glavu na sva upozorenja i dopustio ovakav slom sustava“, kazala je Puljak, dodajući da mu ni 15 tisuća umrlih ljudi nije bilo dovoljno upozorenje da ministra Piletića razriješi puno ranije.