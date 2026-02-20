Puljak Dabri naumila pokloniti knjigu o Paveliću, a on uzvratio: Vaš je suprug pjevao "Juru i Bobana"

Tijekom obrazlaganja zahtjeva za stankom, uoči izglasavanja novog ministra Alena Ružića, došlo je do svađe zastupnice stranke Centar Marijane Puljak i DP-ovog Josipa Dabre, piše Index.

Puljak je rekla da Dabri poklanja knjigu o logoru Stara Gradiška jer je nedavno snimljen kako pjeva pjesmu posvećenu ustaškom poglavniku Anti Paveliću.

"Kolegi Dabri poklanjam knjigu Konclogor na Savi da vidi što je radio njegov ljubljeni Ante Pavelić," rekla je Puljak.

Dabro je odmah tražio riječ.

Dabru iznervirala knjiga

"Možda aludirate na pjevanje vašeg supruga koje smo vidjeli prije mjesec dana. Pjevao je "Juru i Bobana", nemojte vi meni o nacizmu," odgovorio je Dabro, koji je prethodno podigao pločicu za povredu poslovnika. Predsjednik Sabora Jandroković upozorio ga je da to nije povreda poslovnika i dao mu je opomenu.

"Tu knjigu ponesite kući, neka vam je muž pročita," replicirao je Dabro.

"Pročitao je i naučio, sada dajem vama priliku da se educirate, a ne da kupujete diplome po Travniku," odgovorila je Puljak.

