Pukštas kapetan Hajduka prvi put u karijeri

U osmini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa sastaju se Cibalia i Hajduk. Susret će se odigrati u Vinkovcima, na istom terenu na kojem su početkom tjedna igrali Vukovar i Dinamo.

Cibalia je plasman među 16 najboljih izborila pobjedom nad Vukovarom, dok je Hajduk u prethodnoj fazi natjecanja bio uspješniji od NK Koprivnice.

Splitski klub trenutno zauzima prvo mjesto na ljestvici SuperSport HNL-a, dok je Cibalia sedmoplasirana momčad SuperSport Prve NL, u konkurenciji 12 klubova.

Sastav Hajduka

Hajduk: Silić; Karačić, Gonzalez, Mlačić, Hrgović - Pajaziti, Sigur, Pukštas - Almena, Bamba, Kalik

Sastav Cibalije

Cibalia: Galić; Stapić, Sopić, Grujević, Rubić - Kuzminski, Bubnjar, Bosak, Boban - Žabec, Pervan