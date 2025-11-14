Pukla ljubav između Dikana i mlađahne Nevene

Poduzetnik Josip Radeljak Dikan našao se u fokusu javnosti prije dvije godine, kad je otkriveno da ljubi mlađahnu beogradsku odvjetnicu Nevenu Jeličić.

Nije poznato kada i kako je počela njihova ljubavna priča, no zna se da je on 2023. prvi put objavio njihovu zajedničku fotografiju. Nakon toga su redovito pozirali zajedno i putovali u Beč, Veneciju, Grčku... Također, kamere su ih više puta "ulovile" na zagrebačkoj špici.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

No, posljednjih mjeseci Dikan je prestao objavljivati njihove fotografije pa su krenula šuškanja o prekidu. A da je ljubav pukla - potvrdio je Dikan prije nekoliko dana, piše Story.

"Kažu danas svjetski dan samaca!? A eto i ja jadan sam (nijedna me neće)", napisao je tad. Sudeći po njegovoj objavi, poduzetnik je opet slobodan. 82-godišnjak iza sebe ima tri braka. Njegova prva supruga bila je popularna jugoslavenska glumica Desanka Beba Lončar, s kojom je dobio sina Lea.

Nakon nje se 2000. vjenčao s glumicom Enom Begović, s kojom je dobio kćer Lanu. Ena je u kolovozu 2000. poginula u prometnoj nesreći na Braču. Dikan je početkom 2006. oženio bivšu voditeljicu i pjevačicu Vlatku Pokos, a par se odlučio razvesti nakon samo godinu i pet mjeseci braka.

Poduzetnik je bio u vezi i s glumicom Dolores Lambašom, koja je 2013. poginula u prometnoj nesreći.