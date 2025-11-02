Puhovski: "Za vrijeme Tuđmana smo govorili da izbori nisu fer jer je jedna strana imala kontrolu nad medijima"

Odvjetnik i politički analitičar iz Beograda Vladimir Terzić te politički analitičar i filozof Žarko Puhovski gostovali su u HRT-ovoj emisiji "Studio 4". Govorili su o jučerašnjem komemorativnom skupu u Novom Sadu koji je održan povodom prve godišnjice tragičnog pada nadstrešnice na željezničkom kolodvoru.

Prema procjenama srpskog ministarstva unutarnjih poslova, na skupu je sudjelovalo oko 40.000 ljudi. Terzić, koji je bio na skupu, smatra da se okupilo više od 40.000 ljudi.

"Ljudi nisu bili okupljeni samo na tom mjestu, nego i na drugim mjestima. Dolazili su iz seoskih krajeva, dolazili su traktorima i biciklima. Mnogo automobila je ostalo zaglavljeno na ulazu u Novi Sad, sa svih strana, jer su toga dana bili radovi na putu", rekao je.

"Najvažnija poruka s komemorativnog skupa je da se Srbija želi mijenjati. Srbija će žaliti za ovim ljudima, za 16 nevinih žrtava jednog koruptivnog zločina. Srbija je pokazala da od prvog dana šalje poruku: Hoćemo novo društvo, hoćemo bolje društvo, hoćemo društvo pravde, hoćemo da se institucije vrate građanima, da funkcioniraju i hoćemo novi put", dodao je.

Puhovski: Tu se stalno uvježbava nešto, ali ništa se ne događa

Puhovski tvrdi da je prosvjed bio miran jer je svima odgovaralo da takav bude.

"Da je bilo koja strana htjela da bude nemirno, bilo bi nemirno. Odgovaralo je svima da bude mirno i to je antiklimaks. Čekalo se, čekalo se i sada što? Sada nema ništa. Počinje akademska godina u ponedjeljak, stvari će se pomalo smirivati. Oni su rekli 'mi ćemo se opet pojavljivati', ali to postaje već naprosto rutinsko igranje", ustvrdio je.

"Tu se stalno uvježbava nešto, ali se ništa ne događa. Istina je da su oni protiv Vučića, ali među njima ih je jako puno koji su dalje od Europske unije od Vučića. Koji su bliži Rusiji od Vučića. Tu mi ne znamo tko su ti ljudi. Kako ću ja vjerovati u demokratsku tranziciju tako jedne tajnovite skupine koja je očito dobro organizirana, ali nema programa. Barem ga mi ne znamo", dodao je.

Kakva je Trumpova uloga?

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić pomirljivo je poručio da razumije okupljanje građana i komemorativni skup.

"Vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada. On je već imao fazu pomiritelja. On je pozivao studente na dijalog. Ovo je sada, čini mi se, samo jedna dobra taktika. On se, naravno, nije obratio srpskoj javnosti, već međunarodnoj zajednici", uvjeren je Terzić.

Dojam je da vlast i oporba u Srbiji gledaju kakvu će odluku donijeti Amerika, odnosno predsjednik Trump.

"Trump je čak proglasio sebe jednim od ljudi koji su postigli mir između Srbije i Kosova, među onim svim mirovima koje je on uveo. Problem je sljedeći... on je dao znak za Vučića s Dodikom. I to je potpuno jasno", rekao je Puhovski za HRT.

"Sutra će dati jedan drugi znak, jer on ima bismarckovski stav 'neka se oni potuku, mi ćemo pregovarati s pobjednikom'. Ovdje se naslućuje tko bi mogao biti gubitnik, Vučić, ali nitko nema pojma tko je pobjednik. Svi govore o studentima. Tko su oni? Što oni zastupaju? Nitko ne zna. To je užasno opasno", upozorio je.

Terzić: Jedan dio opozicije u ovom trenutku radi mudrije

Srpska oporba pokušava se pozicionirati kao lider koji bi prosvjede pretvorio u rušenje Vučićeve vlasti. "Opozicija ima svoje uske stranačke interese. Ljudi su se okupili u tim partijama i oni žele raditi na svojim programima i žele da oni upravljaju državom kada dobiju tu vlast", naglasio je Terzić.

"Ako im sada kažete: 'Vi morate na klupu za rezerve, vi ćete malo pričekati da studenti očiste društvo, da jedinstvena studentska lista počisti Vučića i onda oslobodi institucije, oslobodi medije, pa ćete dobiti šansu u nekim narednim prvim izborima'. Čini mi se da tu nema dovoljno povjerenja", dodao je.

"Ja sam siguran da će jedan dio opozicije izaći na izbore, a drugi dio opozicije, čini mi se, u ovom trenutku radi mudrije. Oni infiltriraju svoje ljude u studentski pokret. Ja to apsolutno ne krijem i to se vidi. I oni rade dosta mudrije i oni će otprilike imati kontrolu i preko studentskog pokreta", naveo je.

"Ja neću navoditi koje su stranke i partije. Mi u Srbiji apsolutno znamo, ali u svakom slučaju to je jedna sinkronizirana akcija dijela opozicije, pa i ovog drugog dijela koji nije u studentski pokret iskreno, ali svakako svi rade protiv Vučića i rade na kreiranju šanse za neku novu Srbiju, bolju Srbiju", kazao je.

Smatra kako studentska lista konačno mora pokazati lice, odnosno objaviti tko su ljudi koji su na toj studentskoj listi.

"Ja nisam involviran toliko da znam što će se dogoditi, ali postoji opasnost da ako bi Vučić raspisao izbore do 7. studenoga, oni bi mogli biti održani 28. prosinca. A to je, čini mi se, jako kratak rok i nisam siguran da naša strana ima vremena organizirati se i izaći na te izbore kao što je plan", napomenuo je Terzić.

Puhovski: Za vrijeme Tuđmana smo govorili da izbori nisu fer

Puhovski kao još jedan izazov primjećuje nepoželjnu medijsku situaciju.

"Imate tri medija koji nisu propaganda mašinerije režima. Mi smo za vrijeme Tuđmana često strancima govorili da su izbori bili slobodni, ali da nisu bili fer. Nisu tukli ljude da ne idu na izbore, ali nisu bili fer jer je jedna strana imala kontrolu nad medijima, ni približno kako ovi sada ovdje imaju. To je nešto što je zaista problem", istaknuo je.