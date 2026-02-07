Puhovski o "Ako ne znaš šta je bilo": Hrvatska svodi na Vukovar i Dinaru

Tjedan iza nas obilježili su žestoki politički prijepori oko organizacije dočeka hrvatskih rukometaša.

Govoreći na HRT-u o političkim i ideološkim podjelama koje su se ponovno prelile i na sport, politički analitičar Žarko Puhovski upozorio je na olako lijepljenje etiketa poput "ustaša", "četnika" ili "udbaša", bez stvarnog razumijevanja njihova značenja. Podsjetio je na nedavni sudski proces u Rijeci protiv skupine mladih ljudi optuženih za napad na antifašistički skup.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Jedan od optuženih je sucu doslovno rekao da ne zna što je NDH. Ja nisam siguran da se izvlačio. Uvjeren sam da je moguće da doista ne zna", rekao je Puhovski, dodajući da je riječ o ljudima koje povijest ne zanima, nego slijede logiku "naši protiv njihovih".

O "Ako ne znaš šta je bilo"

U tom kontekstu osvrnuo se i na pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo", istaknuvši da ona problem prepoznaje, ali ga interpretira na pogrešan način. Dodao je: "U toj se pjesmi ne spominje Zagreb kao glavni grad svih Hrvata, ne spominje se Petrinja, Pakrac, nego se Hrvatska svodi na Vukovar i Dinaru. To je jedna vrlo selektivna interpretacija Hrvatske."

Puhovski naglašava da sportaši nisu dužni poznavati povijesne i ideološke kontekste, ali da je problem kada se iz takvih simboličkih narativa stvara zapovjedna linija za svjetonazorske sukobe, prenosi Index.

"Svjetonazorski otpor može se riješiti veoma jednostavno. Gospodine Thompson, molim vas - potpišite da ovom prilikom nećete imati "Čavoglave". Ovo što se dogodilo na trgu nije bilo protiv odluke Gradske skupštine Zagreba. Ondje je bila zabranjena ustaška simbolika. Jedna mala skupina je bila nekako koji su pohvatali, idemo dalje", rekao je.

Zaključio je da se treba zapitati zašto dio publike reagira upravo na ustašku simboliku i zašto se slične pojave ne vežu uz druge izvođače. To je pitanje društva, obrazovanja i odgovornosti, a ne sporta, poručio je Puhovski.