Puhovski: "Hrebakov ultimatum dao je Plenkoviću prostora da uvjeri Penavu da se riješi Dabre"

Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za portal N1info.hr ističe kako je Dario Hrebak "ultimatumom s odgodom" premijeru Andreju Plenkoviću osigurao vrijeme za preslagivanje vladajuće većine, a sebi pokušao podići rejting jer je kao "pričuvni liberal odigrao jako dobru liberalnu kartu".

"Hrebak je postupio razumno. Dao je ultimatum, ali na način koji omogućava da im se vladajuća koalicija održi i da premijer dobije dovoljno vremena da riješi problem. Plenković je vjerojatno tražio malo vremena kako bi razriješio problem s Josipom Dabrom i DP-om. Osnovna crta njegova premijerskoga mandata je stabilnost i ovo mu omogućuje da izbjegne prijevremene parlamentarne izbore, koji bi ionako u ovom trenutku odgovarali samo HDZ-u i stranci Možemo", ističe Puhovski.

Smatra kako će Plenković pokušati uvjeriti predsjednika DP-a Ivana Penavu da se riješi Dabre, a ako DP-ovci ustraju u njegovoj obrani, Plenković će ih se vjerojatno svih riješiti jer ionako ima dovoljno onih koji bi podržali preslagivanje parlamentarne većine, a i "pojeo je i dobar dio desnice" pa o svemu može mirno pregovarati.

"DP će se vjerojatno riješiti Dabre"

Puhovski je skloniji scenariju prema kojem će se Penava odreći Dabre, a DP ostati dio vladajuće koalicije jer "DP više ne postoji ako nije u vladi".

"DP će se vjerojatno zato i riješiti Dabre, iako sad tvrde suprotno. Penava je čovjek bez ikakvih talenata potrebnih za političkog vođu. Mi zapravo i nemamo desnicu s ozbiljnim političkim programom nego skupinu desničarskih šegrta kojima je jedini program da budu 'srbožderi'", upozorava Puhovski.

Što se tiče glasanja o novom ministru u petak, koje će predstavljati i test za parlamentarnu većinu, analitičar Puhovski predviđa da će novi ministar biti potvrđen u Saboru jer su i Hrebak i DP dali do znanja kako će se držati dosadašnjih dogovora s Plenkovićem i HDZ-om.

"Plenković zasigurno neće iz Indije preslagivati parlamentarnu većinu. Ako HDZ procijeni da novi ministar neće biti izglasan, naprosto će odgoditi glasanje dok se ne stvore uvjeti za izglasavanje. Uvijek je manji problem odgoditi glasanje nego pokazati da nemaš većinu u parlamentu", objašnjava politički analitičar.

"Prijevremeni izbori su najmanje izgledan scenarij"

Očekuje da će se kriza u vladajućoj koaliciji razriješiti u narednih 15-ak dana i to tako što će se DP riješiti Dabre. Druga je mogućnost da će cijeli DP otići s vlasti, a Plenković i HDZ naći će nove partnere za podršku svojoj vladi.

Najmanje izgledan scenarij jesu prijevremeni parlamentarni izbori (bili bi negdje u svibnju), ali njih će Plenković, nastavlja Puhovski, nastojati izbjeći, iako bi mu i oni odgovarali.

Ključno je za Plenkovića da on i da HDZ izbjegnu biti krivci za raspuštanje parlamenta jer birači uvijek kažnjavaju one koji izazovu izvanredne izbore bez velikih razloga, a to im neće biti problem jer, kako sada stvari stoje, glavni krivac bio bi Domovinski pokret.