Pucnjava uznemirila građane, muškarac priveden mortus pijan

Zahvaljujući brzoj i savjesnoj reakciji građana, daruvarska je policija u petak navečer spriječila potencijalno opasniji incident u Julijevom parku.

Priveden je 48-godišnji muškarac koji je pod utjecajem alkohola pucao iz signalnog pištolja i uznemiravao prolaznike, objavila je bjelovarsko-bilogorska policija.

Pucnjava uznemirila građane

Sve se odigralo u petak, 19. prosinca, oko 20 sati u blizini Daruvarskih toplica. Muškarac je, kako navodi policija, na javnom mjestu ispalio više hitaca iz signalnog pištolja, koji spada u oružje C kategorije. Nakon toga je pištolj nosio parkom držeći ga vidljivo u ruci, čime je izazvao uznemirenost okupljenih građana koji su odmah pozvali policiju.

Brza intervencija policije

Postupajući po dojavi i dobivenom opisu, policijski službenici zatekli su 48-godišnjaka u Ulici Antuna Mihanovića. Zbog sumnje da posjeduje oružje, nad njim su upotrijebljena sredstva prisile. Pregledom je u džepu njegovih hlača pronađen signalni pištolj koji nije u zakonskom roku prijavio nadležnom tijelu.

Muškarac je uhićen i priveden u policijsku postaju, gdje mu je alkotestiranjem utvrđena koncentracija alkohola od 1,27 g/kg, nakon čega je smješten u posebnu prostoriju do otriježnjenja.

Slijedi prekršajni postupak

Zbog niza prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana - uključujući upotrebu oružja na javnom mjestu, nošenje na način kojim se uznemiruju građani, nošenje pod utjecajem alkohola te neprijavljivanje oružja - protiv njega je podnesen optužni prijedlog. Doveden je na Prekršajni odjel Općinskog suda u Bjelovaru, odakle je nakon saslušanja pušten na slobodu.

Policija je još jednom zahvalila građanima na odgovornoj reakciji te pozvala da i ubuduće prijavljuju svako ponašanje koje ugrožava sigurnost. Podsjećaju kako je svako neovlašteno korištenje oružja, osobito na javnim mjestima i pod utjecajem alkohola, strogo zabranjeno i predstavlja ozbiljnu opasnost.