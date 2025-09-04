Pucnjava u Dalmaciji, vlasnik autosalona upucan pred djetetom

U Murvici kraj Zadra u srijedu poslijepodne došlo je do pucnjave u kojoj je ranjen 41-godišnji vlasnik autosalona. Zadarska policija potvrdila je da je ozlijeđeni muškarac prevezen u Opću bolnicu Zadar, dok je osumnjičeni, prema neslužbenim informacijama njegov susjed, ubrzo priveden. Obojica su iz okolice Zadra.

Prema pisanju Zadarskog.hr, autosalon je poznat po luksuznim automobilima čija ukupna vrijednost premašuje četiri milijuna eura, a vozila se često koriste za snimanja glazbenih spotova.

Policija je o događaju izvijestila službenim priopćenjem:

"Dana 4. rujna oko 12:30 sati policija je zaprimila dojavu o ozljeđivanju muškarca iz vatrenog oružja na području Briševa. Riječ je o hrvatskom državljaninu koji je ranjen u radionici autosalona. Hitna medicinska pomoć pružila mu je prvu pomoć na mjestu događaja, nakon čega je prebačen u Opću bolnicu Zadar na daljnje liječenje. Druga muška osoba povezana s događajem ubrzo je uhićena i trenutno je pod nadzorom policije. Na mjestu događaja provodi se policijski očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti."

Kako javlja Radio Zadar, vlasnik autosalona podvrgnut je operaciji nakon što je zadobio prostrijelne rane na desnoj natkoljenici i u predjelu trbuha. Njegovo stanje je stabilno te je smješten na odjel kirurgije.

Dodatno, prema informacijama portala 24sata, napadač star 54 godine iz Murvice ušao je u salon s pištoljem i pucao u vlasnika pred očima njegova djeteta.