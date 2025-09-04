Pucnjava u Dalmaciji: Ranjen vlasnik salona s luksuznim autima

Vlasnik autosalona u Murvici kraj Zadra ozlijeđen je u pucnjavi koja se dogodila u četvrtak popodne, potvrdila je zadarska policija. Incident se odvio u prostorijama autosalona i servisa, javlja Zadarski.hr.

Ozlijeđeni muškarac se nalazi u zadarskoj bolnici dok je osumnjičena muška osoba privedena u policiju. Navodno je riječ o njegovom susjedu. Obojica su iz okolice Zadra.

Riječ je o salonu koji se bavi luksuznim automobilima vrijednim više od četiri milijuna eura, a vozila se iznajmljuju za snimanja spotova.

– Dana 4. rujna oko 12:30 sati policija je zaprimila dojavu o ozljeđivanju muškarca iz vatrenog oružja na području Briševa. Riječ je o hrvatskom državljaninu koji je ranjen u radionici autosalona. Hitna medicinska pomoć pružila mu je prvu pomoć na mjestu događaja, nakon čega je prebačen u Opću bolnicu Zadar na daljnje liječenje. Druga muška osoba povezana s događajem ubrzo je uhićena i trenutno je pod nadzorom policije. Na mjestu događaja provodi se policijski očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti – izvijestili su iz policije.