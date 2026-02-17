Pucnjava prekinula hokejašku utakmicu: Dvoje mrtvih, napadač počinio samoubojstvo

Hokejaška utakmica u Rhode Islandu naglo je prekinuta u ponedjeljak navečer kada je unutar prepunog klizališta odjeknula pucnjava. Najmanje dvije osobe su poginule, a tri su teško ozlijeđene, potvrdila je policija.

Prema informacijama istražitelja, osumnjičeni napadač, koji je nakon napada počinio samoubojstvo, navodno je ciljao članove vlastite obitelji. Dvojica dužnosnika upoznatih sa slučajem izjavila su za CNN da motiv upućuje na obiteljski sukob.

Policija je identificirala napadača kao Roberta K. Dorgana, koji je, prema riječima načelnice policije Pawtucketa Tine Goncalves, koristio i ime Robert Esposito. Istraga je i dalje u tijeku.

Prema snimci servisa za prijenos sportskih događaja LiveBarn, pucnjava je izbila iza jedne od klupa tijekom same utakmice. Na snimkama koje je objavila lokalna televizijska postaja WJAR vidi se kako se igrači i treneri skrivaju i bježe s leda dok odjekuje najmanje desetak hitaca.

Jedan gledatelj pokušao je na tribinama razoružati napadača, objavio je senator Jack Reed, istaknuvši da je ta intervencija vjerojatno pridonijela brzom okončanju napada. Načelnica Goncalves potvrdila je da je ta reakcija bila ključna u sprječavanju još većeg broja žrtava.

Tri ozlijeđene osobe nalaze se u kritičnom stanju u bolnici Rhode Island Hospital. Riječ je o istoj bolnici u kojoj su prije dva mjeseca zbrinute i žrtve pucnjave na Sveučilištu Brown, događaja koji je već tada potresao lokalnu zajednicu.