Pucnjava na Kreti, dvoje mrtvih i najmanje šest ozlijeđenih

Dvije su osobe poginule, a najmanje šest ih je ozlijeđeno u subotu u pucnjavi na grčkom otoku Kreti, za koju se navodi da je potaknuta dugogodišnjom obiteljskom svađom, priopćile su vlasti.

Incident je započeo nedugo nakon 11 sati u selu Vorizia, koje se nalazi 52 kilometra južno od Herakliona, najvećeg grada na otoku.

Dvije žrtve, 39-godišnji muškarac i 56-godišnja žena, umrli su u pucnjavi, priopćila je policija. Šest drugih osoba prevezeno je u lokalne bolnice s ozljedama različite težine, priopćila je lokalna hitna služba EKAB.

Dvojica ozlijeđenih muškaraca su u bolnici i "pod nadzorom, a njihovo sudjelovanje u oružanom incidentu je pod istragom", rekla je policija.

Incident se čini kao najnovija epizoda u dugotrajnoj svađi između dvije lokalne obitelji, prema lokalnim medijima, a dogodio se nakon eksplozije u petak navečer u kući u izgradnji. Taj je incident rezultirao materijalnom štetom, ali nije bilo ozlijeđenih.

Pucnjava je potaknula veliko raspoređivanje sigurnosnih snaga i hitnih službi u malom planinskom gradu gdje su vlasti otvorile preliminarnu istragu.