PUCAJU PO ŠAVOVIMA Stanovnici našeg otoka guše se u fekalijama i smeću: "To je krivično djelo"

Stanovnici Nečujma na Šolti izgubili su strpljenje. Kažu da su im more i uvale već godinama zagađeni otpadnim vodama, fekalijama i gorivom koje ispuštaju brodovi. Situacija je kulminirala prošlog tjedna kada su, tvrde mještani, uvale doslovno bile preplavljene fekalnim vodama i diskoloracijom od goriva i maziva.

Smatraju kako je broj brodova u sezoni znatno veći od kapaciteta malih uvala, a uz to mnogi od njih ne poštuju propise o zbrinjavaju fekalija i smeća s brodova. Stoga mještani traže brzu reakciju županije i resornog ministarstva. Vremena kažu, nema jer je prošlog tjedna 8 uvala bilo puno otpada i fekalija.

Predstavnik lučke uprave Nečujam Bruno Mladina kaže nam da nisu problem turisti.

"Problem su domaći koji izlaze iz lučica, a oni stoje tu od jedan dan do tri mjeseca. I oni vam bacaju komade dunje, komade povrća, sve u more. A stranac to neće napraviti, on traži kantu.", kaže nam Mladina.

"Preplavljene su što fekalnim vodama što diskoloracijom od goriva i maziva koji izlazi sa brodova", potvrdio je Joško Lukin predsjednik Mjesnog odbora Nečujam novinarki RTL-a Danas Sari Jurici.

Druga peticija, ovaj put šira

Mještani sada kreću u novu borbu – drugu peticiju. Prvu su pokrenuli prošle godine, ali tada je obuhvatila samo stanovnike jedne od osam uvala u Nečujmu. Ova, tvrdi Lukin, ide puno dalje.

"Ova druga peticija je malo šira i moramo je dignut na malo veći nivo. Zajedno s općinskim vijećem i općninom Šolta sada idemo prema splitsko-dalmatinskoj županiji i dalje prema relevantnim institucijama", rekao je Lukin.

Nije problem samo jedan – nego cijeli niz

Osim ispuštanja fekalija i goriva, problem su i nelegalna sidrišta. Lukin naglašava kako se time ne ugrožava samo kvaliteta života lokalnog stanovništva, već i sam okoliš.

"Ja sam pomorske struke i u te stvari se jako dobro razumijem – od tehnike do prava i ostaloga. Pogotovo zaštite okoliša. Zakone treba provodit. Nelegalno sidrište – okej, riješit ćemo vam kroz prostorni plan, riješit ćemo vam dogodine. Ja se nadam da će biti dogodine, birokracija je spora, ali će doći kraju. Ali ispuštanje fekalija, i goriva i maziva - to je krivično djelo", poručuje Lukin.